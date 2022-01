Un ex di Lotta Continua al Torino Film Festival: è polemica

Un ex esponente di Lotta Continua, Stefano “Steve” Della Casa, è il nuovo direttore artistico del Torino Film Festival. Negli anni della Contestazione venne coinvolto nelle indagini su un attentato in cui nel 1977 perde la vita uno studente, Roberto Crescenzio.

Della Casa, oggi saggista, conduttore e autore radio-televisivo, nel 1980 trascorre un anno in carcerazione preventiva e, poi, viene condannato per concorso morale in omicidio colposo aggravato a due anni con la condizionale. Si è sempre proclamato innocente facendo abiura di violenza, ma solo nel 2006 ottiene la riabilitazione. Contro la sua nomina a direttore artistico del Torino Film Festival si sono mobilitati i militanti di Gioventù Nazionale Torino, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che questa sera hanno effettuato un flash mob sotto la sede del Museo del Cinema alla Mole Antonelliana. Muniti di cartelli raffiguranti delle molotov, i giovani meloniani hanno protestato con in mano la foto della vittima Roberto Crescenzio e intonando slogan del tipo "La tragedia dell'Angelo Azzurro brucia ancora" .