Fase 2, dal 4 maggio 2,8 milioni di italiani torneranno al lavoro

La fase due è dietro l’angolo. Il prossimo passo? Mobilitare tra i 2,7 e i 2,8 milioni di italiani. È la decisione presa dal governo, impegnato in videoconferenza con la task force guidata da Vittorio Colao. Sono quegli uomini e quelle donne che si aggiungono a quelli che stanno lavorando già durante la fase uno (quella del lockdown) nelle filiere e nelle attività considerate essenziali per affrontare l’emergenza. Si riparte, dunque. I lavoratori serrano i ranghi. Il Paese è pronto a riaccendere i motori.

La cifra di chi ritorna al lavoro in realtà è molto più ampia, ma altri continueranno a svolgere le proprie manzioni in smart working. Gli over 65 e altre fasce di lavoratori più in difficoltà resteranno invece protetti. Ancora per un po’. C’è chi dice fino alla scoperta di un vaccino: la fase tre. Chissà.

Colao avrebbe presentato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un documento breve. Si parla di appena cinque pagine. In queste righe si mettono in evidenza i requisiti necessari alla riapertura del Paese. Tra i primi, la necessità immediata di un protocollo per i mezzi pubblici, considerato che il 15% dei lavoratori di manifattura e costruzioni li usano per andare al lavoro. C’è poi la necessità di aggiornare il protocollo di sicurezza firmato con i sindacati il 14 marzo. E c’è soprattutto la necessità di avere a disposizione i dispositivi di protezione individuale, quelle mascherine ffp2 e ffp3 che in questo momento valgono ben più di un’app sullo smartphone.

Il commissario straordinario, Domenico Arcuri, ha comunicato che attualmente vengono consegnate 4 milioni di mascherine al giorno. Ne servono però 7 milioni per coprire il fabbisogno di un popolo che vuole tornare in trincea. "Chi ha tutto può partire subito, già dal 27 aprile" , è questa la proposta di Colao. Ma nella discussione tra i ministri si sta cercando di definire cosa significhi tutto: spazi, mascherine, turni adeguati al distanziamento, trasporti che evitano l’affollamento.