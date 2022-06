"Favore alla sinistra". Lo sfogo di Salvini sul centrodestra diviso a Verona

Dividere il centrodestra a Verona " è stato un errore ". Matteo Salvini lo ha ribadito ancora una volta, anche davanti ai propri sostenitori. A meno di una settimana dal voto per i ballottaggi delle amministrative, il leader della Lega non ha nascosto il proprio rammarico per come sono andate le cose nella città scaligera, dove è saltato l'apparentamento tra Federico Sboarina, candidato di Fratelli d'Italia sostenuto anche dal Carroccio, e il neo-forzista Flavio Tosi. Quel mancato accordo è stato un passo falso: ne è convintissimo l'ex ministro degli Interni, il quale anche stamani ha di nuovo stigmatizzato lo sfumato patto veronese.

" Noi sosteniamo e sosterremo il candidato del centrodestra che c'è al ballottaggio, quindi Sboarina. Siamo impegnati in tutti i quartieri di Verona per far vincere il centrodestra. Ma secondo me è stato un errore tenerlo diviso ", ha rimarcato Salvini a margine di un comizio elettorale a Magenta. Poi la nota polemica e il malcelato disappunto per quella mossa che rischia di favorire definitivamente il candidato di centrosinistra ed ex calciatore Damiano Tommasi. " Non è stata una scelta mia o della Lega perché noi avremmo voluto l'apparentamento e l'unione di tutti, ma qualcun altro ha scelto di tenere il centrodestra diviso ", ha aggiunto il leader del Carroccio con tono sibillino. Ad ogni modo - ha aggiunto - " noi ci impegneremo anche se sicuramente è più difficile così ".

Già nelle scorse ore, sempre riferendosi al caso veronese, Salvini aveva parlato di " errore madornale ", dal momento che " il centrodestra vince se unito ". Un concetto ribadito nuovamente anche nell'odierno tour elettorale in vista dei ballottaggi. " Io vengo da un weekend in Toscana dove la scelta è stata diversa. A Carrara addirittura c'è Italia Viva che sostiene il candidato civico del centrodestra ", ha osservato l'ex ministro, per poi evidenziare nuovamente la propria posizione: " Io lavoro per includere, aggiungere e accogliere ". Laddove invece il centrodestra si divide - ha concluso Salvini - " non si fa una cosa utile ".

Il proprio disappunto per il mancato apparentamento a Verona, il segretario federale della Lega lo aveva esternato anche nella serata di ieri - 19 giugno - in tv, a Zona Bianca. " La lezione che molti devono trarre è che il centrodestra unito vince. A Verona io avevo suggerito ai due candidati di fare l'accordo. Il sindaco uscente Sboarina ha preferito non fare l'accordo con l'altro pezzo di centrodestra sbagliando e rischiando di fare un favore alla sinistra ", aveva tuonato Salvini intervenendo nel programma di Giuseppe Brindisi.

Si avvicina così il voto e nella città scaligera il clima è sempre più rovente.