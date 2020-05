FdI e la Lega in piazza: la protesta del 2 giugno

2 giugno, festa della Repubblica italiana, ma c'è poco da celebrare in questo momento di estrema difficoltà e di crisi economica per il Paese: per questo motivo la Lega e Fratelli d'Italia hanno programmato una manifestazione per dar voce al dissenso degli italiani nei confronti del governo e delle sue scelte.

"Siccome è una data importante, la festa della Repubblica, come Lega abbiamo organizzato un lungo lungo tricolore che a distanza potrà essere tenuto in mano rappresentando questo splendido Paese da Nord a Sud, con le sue idee proposte e sofferenze" , ha spiegato il leader del Carroccio Matteo Salvini durante una diretta su Facebook. "Quindi, nessun caos o assembramento" , assicura l'ex vicepremier. "Ne approfitteremo per raccogliere generi alimentari e vestiti da distribuire alle parrocchie romane. Sarà solo la prima di una serie di iniziative, senza assembramenti e confusione. Sarà una manifestazione per i cittadini di Roma e del Lazio per celebrare il nostro Paese in maniere composta ed educata" , conclude.

Anche Giorgia Meloni, promotrice dell'iniziativa, assicura che sarà preso ogni genere di precauzione per evitare rischi, in questa fase ancora delicata di uscita dal lockdown. "Il prossimo 2 giugno ci sarà ben poco da festeggiare. Eppure noi abbiamo deciso che ci saremo, per dare voce a milioni di italiani che chiedono libertà e orgoglio. Ci saremo con metodologie che ci permettano di rispettare norme e prescrizioni che spesso la sinistra non ha rispettato" , precisa la leader di Fratelli d'Italia, che si augura di trovare un'ampia partecipazione da parte di tutte le opposizioni. "Ci auguriamo che l'iniziativa possa essere condivisa e sostenuta anche dalle altre forze politiche del centrodestra, a cui ci unisce una stessa sensibilità di fondo e una stessa idea dell'Italia, che proveremo a realizzare non appena sarà finita questa fase di 'sospensione della democrazia' e gli italiani potranno scegliersi un nuovo governo" , spera la Meloni.