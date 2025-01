Ferragni va a processo per i pandori e le uova. E si scaglia contro Fedez. "Mi ha tradita per anni"

La Procura che invece di archiviare chiede il rinvio a giudizio per truffa per il Pandoro gate e le Uova di Pasqua e Fabrizio Corona che «spiattella» al mondo intero che persino cinque minuti prima di presentarsi all'altare per sposarla, Fedez avrebbe telefonato alla sua amante, la stilista ventottenne Angelica Montini (la donna che, sempre stando a Corona, «stava col rapper, prima durante e dopo il matrimonio» e che lui «ha sempre veramente amato»). E lei, Chiara Ferragni, che verso sera prende carta e penna (ovvero la tastiera del computer) per confermare ogni cosa e aggiungere anche di più. E su Instagram scrive tutta la verità sul suo matrimonio con Fedez che, per grandi orrori, potrebbe essere sintetizzata così: «Sono stata mollata da un giorno all'altro quando faticavo ad alzarmi dal letto, mi ha tradita per anni. E pensava di lasciarmi a un passo dalle nozze». Risulta sempre più difficile non solidarizzare con la blonde girl. Mai stati suoi fan sfegatati né grandi estimatori del suo ex marito. Tanto «amidatina» lei quanto stropicciato lui abbiamo sempre faticato ad «abbinarli» sentimentalmente. Ma spesso succede che due persone apparentemente incompatibili riescano a dar vita ad amori insospettabili. Non è stato questo il caso, purtroppo. Cose che capitano. Ma nella vita di Chiara, tutto si è messo a rotolare verso il basso: il Pandoro gate, il divorzio, le liti legali... E in troppi hanno iniziato a gioire . I soldi e la fortuna sono due colpe imperdonabili: al primo inciampo l'accanimento inizia. E non si placa.

Ieri la Procura di Milano ha deciso di andare avanti con la citazione a giudizio per truffa aggravata. I consumatori sarebbero stati «danneggiati» con «informazioni fuorvianti» e per Ferragni ci sarebbe stato un «ingiusto profitto» di oltre 2 milioni e 200mila euro a cui si è aggiunto il beneficio di un «ritorno di immagine legato alla prospettata iniziativa benefica». L'«operazione commerciale del pandoro Limited Edition», scrivono i pm, «avrebbero indotto «in errore un numero imprecisato di acquirenti». In più ci sarebbe stato un «ingiusto profitto» di un milione e 75mila euro per l'imprenditrice. Schema non molto diverso, secondo i pm, quello che riguarda le uova di cioccolato al centro di una campagna 2021-2022 per la quale Cerealitalia-Id ha corrisposto all'influencer 400mila e 750mila euro. L'udienza è fissata, per il prossimo 23 settembre e riguarda anche l'ex braccio destro dell'imprenditrice, Fabio Damato, la presidente e ad dell'azienda dolciaria, Alessandra Balocco, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-Id. Sino stati indicati anche ventisette testimoni, tra i quali otto persone che hanno acquistato i prodotti. Chiara è certa di poter dimostrare la propria innocenza. Ma intanto... questa faccenda non l'abbandona dopo aver transato, pianto in tuta, chiesto scusa, fatto una donazione milionaria. «Convivere per ancora chissà quanto con questa accusa, che ritengo del tutto ingiusta, pesa su di me e, di riflesso, sulla mia famiglia e sulle persone con cui lavoro» ha commentato ieri. Ma poi è arrivato lo sfogo sul suo matrimonio, che, a leggere, si direbbe essere stato «immaginario» dall'inizio alla fine: «Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa. Ho amato pur quando c'erano tante ragioni per abbandonare...» dice di essersi sacrificata per proteggere la famiglia e la coppia. «Non ho detto nulla neanche quando sono stata mollata da un giorno all'altro nel mio primo periodo di difficoltà lo scorso Febbraio, quando faticavo ad alzarmi dal letto... Ho scoperto un tradimento proprio in quei giorni ... e lui non ha esitato prendendo la palla al balzo per non esser trascinato nel mio danno d'immagine». E ancora: «Qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio... Ho vomitato».

Poi, riferendosi a Fabrizio Corona spiega che lui e Fedez si sarebbero accordati per far uscire l'indiscrezione sull'attimo prima delle nozze. E conclude con tutta l'amarezza di questo mondo ripensando al suo brutto matrimonio. Chiara's Version. The Instagram Must Go On.