Tajani e l'Italia del futuro: "Forza Italia è e rimane centrale"

Antonio Tajani ha aperto la convention azzurra L'Italia del futuro presso l'hotel Parco dei principi di Roma. " Iniziamo questa 'due giorni' molto intensa, c'è grande entusiasmo, siamo in overbooking, tant'è che abbiamo messo i maxischermi fuorii ", ha esordito il coordinatore nazionale di Forza Italia, annunciando anche l'intervento del presidente azzurro: " Domani interverrà per le conclusioni il presidente Berlusconi. Daremo un segnale politico di presenza del nostro movimento. Fi è e rimane centrale nella politica italiana, forza seria credibile e affidabile ". Il Cav sarà in presenza sul palco dell'hotel di Roma e per lui questo sarà il primo discorso pubblico in oltre due anni. Silvio Berlusconi è atteso in serata a villa Zeffirelli, sua residenza romana sull'Appia Antica.

Questa è la prima convention di Forza Italia che si tiene in presenza dopo la pandemia e la risposta dei partecipanti è stata fortissima. Antonio Tajani si è rivolto a una platea di circa 900 persone, sottolineando che " Silvio Berlusconi è ancora protagonista, vogliamo dimostrare che è ancora in campo, che è il leader del centrodestra, l'unico che ha fatto vincere il centrodestra ". Il coordinatore ha quindi aggiunto: " Siamo di nuovo in presenza come grande forza che si candida al governo del Paese ". In apertura è tata apprezzata una nota nostalgica con la diffusione dell'inno storico di Forza Italia, commissionato proprio da Silvio Berlusconi nel 1994, mai come oggi attuale, che fa da colonna sonora all'evento.

Nel frattempo, però, Forza Italia ha garantito il totale appoggio al governo di Mario Draghi fino al 2023, ossia fino alla fine naturale della sua legislatura: " L'ha detto Berlusconi, lo ripetiamo e lo ripeteremo ". Tuttavia, Antonio Tajani ci ha tenuto a specificare che " alcuni passaggi di testi usciti dal Consiglio dei ministri possono e devono essere migliorati in Parlamento ". Il suo riferimento è alla riforma della giustizia, " per cui chiediamo che non venga messa la fiducia, come ha promesso il presidente del Consiglio in quanto vogliamo la separazione delle funzioni dei magistrati, che finisca la stagione delle porte girevoli e la riforma legge elettorale per scegliere i rappresentanti del Csm, e mi riferisco alla riforma del catasto nella delega fiscale, visto che l'articolo 6 si prefigura come un'altra stangata fiscale da infliggere ai proprietari di casa ".