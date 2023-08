Fi, raddoppiati gli iscritti. Ecco gli eventi del rilancio

Continua la lunga marcia verso il Berlusconi day, che aprirà la tre giorni di Paestum (29 settembre - primo ottobre) alla presenza di Antonio Tajani. Mentre il partito serra le file nel dibattito sui rapporti con gli altri movimenti che fanno riferimento al Ppe, non si ferma la campagna dell'orgoglio azzurro, che da Gaeta (tra l'8 e il 10 settembre) fino a Paestum vede Forza Italia impegnata in una fitta serie di eventi per rivendicare identità, valori e - soprattutto - proposte. Intanto prosegue la campagna di tesseramento. Già doppiati gli iscritti del 2023 (da 6mila a 12mila). Tullio Ferrante, responsabile delle iscrizioni, snocciola dati «esaltanti». «Peraltro - ricorda il parlamentare - per la prima volta siamo riusciti a far iscrivere al partito tutti i nostri deputati, senatori, europarlamentari e membri di governo in quota FI».

La marcia di avvicinamento al B-day, insomma, parte da Gaeta. È la festa dei giovani. E ha per titolo, come ricorda il coordinatore nazionale dei giovani Stefano Benigni, Azzurra libertà. «La libertà è nel nostro dna - ricorda il parlamentare - ed è anche il titolo del nostro inno. Vogliamo ripartire da quello che è stato il più grande regalo che ci ha dato Silvio Berlusconi: la libertà».

Per organizzare l'evento, Benigni condivide oneri e onori con Maurizio Gasparri. Che si è reso disponibile a mettere a disposizione delle nuove leve la sua esperienza maturata in tanti anni di militanza politica. «L'appuntamento di Gaeta dimostrerà quanto siano forti ed organizzati i nostri ragazzi a conferma che i valori del berlusconismo hanno una proiezione verso il futuro - commenta Gasparri -. Saliranno sul palco di Gaeta, sulla splendida spiaggia di Serapo, molti giovani che già ricoprono ruoli nelle amministrazioni locali e nei consigli comunali. Il messaggio che partirà da Gaeta è molto chiaro: sul piano dei programmi e del progetto Forza Italia c'è ed insieme al Partito Popolare Europeo è pronta a costruire il futuro della nostra Europa».

Quasi ottocento i delegati che hanno già assicurato la loro presenza. L'entusiasmo è palpabile anche nel racconto di Benigni. «Ci sarà anche un Berlusconi generation show - spiega il coordinatore azzurro - nel quale sottolineeremo proprio la generosità e l'attenzione che il fondatore di Forza Italia ha sempre riversato sui giovani. Ne parlerò insieme con Simone Baldelli che di questa organizzazione è stato il primo responsabile».

Sold out già raggiunto con oltre un mese di anticipo per l'appuntamento di Paestum. «Un successo straordinario - esulta Ernesto Sica, responsabile organizzativo dell'evento - che dimostra la grande voglia di partecipazione a un evento unico». «Più i giorni passano, più l'amore verso il nostro leader cresce» commenta il coordinatore regionale degli azzurri campani, Fulvio Martusciello che definisce «indescrivibile l'affetto dimostrato da quanti si prenotano per l'evento di Paestum». Una tre giorni piena di eventi e incontri (l'ultimo vip a confermare la sua presenza è Al Bano), con tavoli di confronto sui temi che animeranno la campagna elettorale per le europee.