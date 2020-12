Ecco qual è la poltrona decisiva che può "stravolgere" il governo

Nel governo giallorosso i parlamentari paiono seriamente intenzionati ad andare in vacanza con il proposito di lasciare tutto invariato: stando a quanto riportato da "Repubblica", infatti, la frase più ricorrente dopo le votazioni sulla manovra finanziaria sarebbe "Nessun rimpasto. Se ne parla dall'anno prossimo" .

L'unica variante in grado di stravolgere questo progetto potrebbe essere rappresentata dalle prossime amministrative: saranno tante le grandi città italiane a tornare alle urne, in particolar modo Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. L'elemento nello specifico in grado di mischiare prematuramente le carte all'interno dell'esecutivo e di dare quindi avvio ad un vorticoso giro di poltrone è rappresentato proprio dalle comunali del capoluogo campano. Ciò potrebbe verificarsi ovviamente se davvero, come vociferato, il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico dovesse accettare la proposta di candidarsi come primo cittadino e rinsaldare ulteriormente il legame tra Partito democratico e Movimento CinqueStelle.

Rimarrebbe così vacante il posto di Presidente della Camera dei deputati su cui, stando ai bene informati, avrebbe già puntato da tempo gli occhi Dario Franceschini, già ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Secondo quanto riferito da Repubblica, potrebbero rimanere piacevolmente coinvolti nel valzer di poltrone, puntando ad un ruolo da sottosegretario, tra gli altri, anche il figlio del governatore della Campania Piero De Luca e Gennaro Migliore (ex sottosegretario alla Giustizia nell'esecutivo guidato da Matteo Renzi).