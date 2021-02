"Serve governo d'alto profilo". ​E Mattarella convoca Draghi

Roberto Fico ha terminato l'incarico esplorativo con un nulla di fatto. " Si conclude oggi il mandato esplorativo che il presidente della Repubblica mi ha affidato. A seguito del giro di consultazioni, a partire dalla forze politiche che sostenevano il precedente governo, ho promosso l'avvio di un confronto su temi e punti programmatici tra le medesime forze politiche. Ho comunicato al presidente Mattarella l'esito del mandato ", ha detto Roberto Fico uscendo dal Quirinale, per poi aggiungere: " Allo stato attuale non ho registrato l'unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza ". Ora la palla passa in mano a Sergio Mattarella, che nelle prossime ore dovrà decidere il destino del Paese.

" Il nostro ringraziamento di cuore a Roberto Fico che ha preso sulle spalle una situazione molto complessa con lo spirito costruttivo che lo contraddistingue e nell'interesse per il Paese ", affermano i capigruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, Davide Crippa ed Ettore Licheri. Ora in tanti si domandano quale posizione prenderà, se la prendereà, Giuseppe Conte.

" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo le dimissioni rassegnate al capo dello Stato, ha ritenuto di non dover assumere alcun ruolo o posizione pubblica in questa delicata fase per il Paese, nel rispetto dell'impegno profuso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente della Camera Roberto Fico ", riferiscono da Palazzo Chigi, aggiungendo che " come ricordato nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio non ritiene di dover rilasciare dichiarazioni mantenendo invece il doveroso riserbo sulla evoluzione della crisi di governo. Si invita quindi, in questo momento di forte criticità per il Paese, a non attribuire al presidente Conte dichiarazioni e virgolettati che non rispettano il suo pensiero ".

Sergio Mattarella ha parlato al termine dell'incontro con Roberto Fico. " Ringrazio il presidente della Camera dei deputati per l'espletamento del mandato impegnato serio e imparziale che ha svolto. Dalle consultazioni era emersa come unica possibilità di governo a base politica quella della maggioranza precedente. La verifica ha dato esito negativo. Conto quindi di conferire al più presto un incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili che ho ricordato ", ha annunciato il presidente della Repubblica.

Dopo le parole di Sergio Mattarella si fa sempre più concreto il nome di Mario Draghi, in quello che è a tutti gli effetti un fallimento della politica. L'ex presidente della BCE è stato convocato domattina al Quirinale alle 12. Ciò che al momento sembra essere lontano è il voto: " Vi sono adesso due strade tra loro alternative: dare immediatamente tempo a un governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze sanitaria sociale ed economico-finanziaria. Ovvero quella di immediate elezioni anticipate. Questa seconda strada va attentamente considerata perchè le elezioni rappresentano un esercizio di democrazia ", ha detto il presidente della Repubblica, che per il momento ha congelato le urne.

Sergio Mattarella è stato molto chiaro: " Nel pieno della pandemia, il contagio del virus è diffuso e allarmante. Le elezioni non riguardano solo il giorno in cui si va a votare ma la preparazione e i giorni successivi. E la campagna elettorale richiede incontri, assemblee, comizi che nel ritmo frenetico della campagna elettorale è impossibile che si mantenga il giusto distanziamento. Negli altri Paesi dove si è votato obbligatoriamente per la scadenza dei mandati si è verificato un grave aumento dei contagi. Questo fa riflettere alla luce del dato delle tante vittime che purtroppo continuiamo ogni giorno a registrare ".