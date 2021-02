Esplode il tavolo giallorosso: i 3 nomi che spengono tutto

Articolo in aggiornamento

Il tavolo è saltato, o quasi. Matteo Renzi ha alzato l'asticella e l'accordo è sempre più lontano. " Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex +maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato ", ha scritto il leader di Iv sui suoi social, rimettendo di fatto ogni decisione nelle mani di Sergio Mattarella. L'ultimo giro di consultazioni di Roberto Fico ha dato fumata nera per lo strappo, probabilmente definitivo, di Matteo Renzi.

Non mancano gli inguaribili ottimisti come Graziano Delrio: " Ci sono ancora delle distanze, è vero, ma non ritengo che siano incolmabili. Penso possano ancora essere gestite dal nuovo presidente incaricato ". Il capogruppo Pd alla Camera ha commentato così l'esito del tavolo di maggioranza, parole che suonano però distoniche con quelle pronunciate da Matteo Renzi che già parla di " ex maggioranza ". A Graziano Delrio ha fatto eco Andrea Marcucci, presidente dei senatori Pd: " Riteniamo ci siano le condizioni per andare avanti e continuare il lavoro ".