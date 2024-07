Il figlio di tre mesi ferito alla testa durante una lite tra i genitori

Ascolta ora 00:00 00:00

Una rissa in pieno paese, calci e schiaffi tra conviventi, un uomo e una donna rispettivamente di 26 e 36 anni, dai quali viene colpito anche un bambino, un neonato di 3 mesi, figlio della coppia.

Succede a Borzonasca, piccolo comune della provincia di Genova sulle alture dell'entroterra chiavarese di Levante, dove una coppia di origini straniere ma da tempo residente in paese è venuta alle mani al culmine di una lite. Nella zuffa è stato colpito, accidentalmente secondo quanto ricostruito dai carabinieri, anche il figlioletto di pochi mesi. Una scena violenta accaduta a poca distanza dal centro della cittadina sotto gli occhi di una serie di testimoni che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, preoccupati per le condizioni del piccolo.

Tutto accade venerdì sera intorno alle 21: prima la lite furiosa, poi le botte tra i due adulti. L'uomo e la donna si sarebbero colpiti reciprocamente, finendo per ferire anche il piccolo. Non è ancora chiaro da chi sia stato colpito il bambino, che ha riportato un sospetto trauma alla testa e una ferita al sopracciglio e per questo è stato trasferito in ospedale e sottoposto ad una serie di accertamenti.

Sull'accaduto indagano i carabinieri, i primi intervenuti sul posto chiamati da alcuni testimoni che hanno assistito al diverbio tra i due conviventi. I militari sono intervenuti per dividere i due adulti e riportare alla calma la situazione e subito dopo è stato avvertito il 118, che ha visitato il bambino sul posto disponendo in via precauzionale il trasferimento all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per i controlli del caso. Il piccolo risultava aver ricevuto un colpo alla testa, con sospetto trauma cranico e ad una ferita riportata all'arcata sopraccigliare.

La lite non si è fermata neppure intorno all'ambulanza, con scambio di accuse reciproche tra padre e madre su chi abbia colpito il neonato. È stato necessario separare i due, dopodiché la donna ha seguito il figlio fino all'ospedale nel trasporto con il mezzo di soccorso ed è rimasta ad assisterlo. Il padre è stato allontanato. Il piccolo, ricoverato, è stato tenuto in osservazione per diverse ore; dopo gli esami e le visite del caso è risultato stabile e non in pericolo.

Intanto proseguono le verifiche da parte dei militari sui motivi scatenanti l'episodio violento.

Nessuno dei due adulti, stando ai primi accertamenti, risulta avere precedenti per violenza e resta da chiarire chi nella rissa abbia colpito il bambino. Della vicenda è stata informata l'autorità giudiziaria di Genova che per il momento non ha emesso provvedimenti restrittivi e che deciderà dopo aver chiarito i contorni dell'accaduto ed eventuali responsabilità.