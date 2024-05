Figuraccia Schlein sul Ponte: "Venti minuti? Venga d'estate"

Elly Schlein è sbarcata in Sicilia via nave e ha scoperto che il Ponte è inutile: «Ci abbiamo messo appena venti minuti, è un'opera anacronistica, inutile e dannosa». Poteva risparmiarsi il viaggio e consultare gli orari degli aliscafi tra Messina e Villa San Giovanni che riportano appunto 20 minuti di durata della traversata. Il problema per siciliani e turisti non sono i venti minuti di nave, ma i disagi che li precedono e seguono, lunghe attese e code chilometriche. Il post della segretaria Pd è stato infatti coperto di critiche sui social da chi lo Stretto deve attraversarlo non per campagna elettorale e senza la precedenza per le autorità. «Dillo anche ai messinesi che non ne possono più... - si legge in un commento al video su Instagram di Schlein - dillo a chi come me deve aspettare ore e ore in attesa dell'imbarco soprattutto in estate e la protezione civile che distribuisce acqua fresca in bottiglia o di chi si è sentito male imbottigliato e io soccorritori che arrivano a piedi per prestare aiuto». «Perche non dici che bisogna presentarsi 2 ore prima per imbarcare la propria auto poi 20 minuti di traversata e poi se va bene un'altra ora per sbarcare, totale 3 ore e venti minuti e se il mare e brutto ti attacchi al tram» scrive un altro commentatore. Altri mettono in conto «mezza giornata». E altri consigliano di riprovarci, in alta stagione: «Fallo a luglio o ad agosto quando la fila arriva a Scilla e ci vogliono 4/5 ore», suggerisce uno. «Provaci a Natale.... ti ospito in macchina mentre sto in fila a mangiarmi il panino», suggerisce un secondo utente, cambiando stagione. Un certo Peppe la istruisce con gentilezza: «Dott.ssa Schlein, 20 minuti è solo il tempo della traversata, non il tempo medio di attraversamento che è stimato tra i 40 e i 60 minuti per le auto, per i treni passeggeri i tempi raddoppiano o triplicano e i treni merce invece nemmeno transitano... La rimando a una relazione ministeriale commissionata nel 2021 da governo Draghi». Titubanti anche quelli che la votano: «Ok da siciliana ed elettrice del PD ho capito che nei prossimi 20 anni non si farà il ponte r non si faranno le strade. Esattamente come 20 anni fa. Viva l'immobilismo!» scrive Marinella. «Da calabrese e da terrone mi chiedo perché votarvi se non volete un Mezzogiorno collegato all'Europa? - chiede un altro -. Se il leader del maggiore partito di opposizione non offre una visione ambiziosa per il Sud d'Italia, non venite a chiederci voti.

Il Ponte non è di questo o quel partito ma dovrebbe giovare alla collettività, a tutto il Paese». Il senatore leghista (e messinese) Nino Germanà si è dato una sua spiegazione: «O Elly Schlein ha preso un deltaplano o è salita a bordo di una nave Disneyland».