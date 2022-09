"Ecco le 5 priorità del Paese". Il Cav traccia la road map del prossimo governo

A 48 ore dal voto Silvio Berlusconi ha pubblicato sui suoi social l'ultima pillola di programma elettorale prima del silenzio, che scatterà dalle 00.00 di sabato 24 settembre. È stata una campagna elettorale pulita e ragionata quella del Cavaliere, condotta senza mai insultare o denigrare gli avversari politici ma concentrandosi esclusivamente su quanto il suo partito ha da proporre agli italiani. Il presidente di Forza Italia si è tenuto ben lontano dalle beghe elettorali, concentrandosi sul dialogo con gli elettori e mostrando loro quali saranno i cambiamenti che verranno apportati nel caso in cui il suo partito sarà al governo. E così ha fatto anche nell'ultima pillola, in cui ha elencato le priorità del nostro Paese.

Sono cinque i punti fondamentali sui quali Silvio Berlusconi punta prevalentemente per rilanciare il Paese, ormai in ginocchio e con il bisogno di rimettersi in piedi il prima possibile, soprattutto per dare un futuro limpido ai giovani e sereno agli anziani. Il primo punto elencato dal Cavaliere nella sua pillola video è fiscale: " Il taglio delle tasse con la flat tax e l’esenzione sino a 13 mila euro ". Sulla flat tax, Silvio Berlusconi ha investito molto in questa campagna elettorale, spiegando come questo sistema sia in grado di far emergere il pil sommerso perché rende non conveniente evadere le tasse. Meno tasse per più persone, quindi, che oltre a portare un vantaggio a cittadini e imprese porteranno maggiori ingressi nelle casse dello Stato, tramite i quali dare il via a nuove misure per i cittadini.