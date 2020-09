I 5s alle Regionali crollano a Pomigliano: boom preferenze per De Luca

La candidata alle regionali del Movimento 5 Stelle avrebbe fatto flop. Vincenzo De Luca, infatti, è stato riconfermato Presidente della Regione Campania. Un risultato abbastanza scontato. Quello che non ci si aspettava era che la candidata grillina, Valeria Ciarambino non si piazzasse al primo posto nel Comune di Pomigliano d'Arco, città natale sua e del ministro degli Esteri, Luigi di Maio.

Un duro colpo quello subito dai grilli di Pomigliano d'Arco che, secondo i dati riportati dal Ministero dell'Interno, hanno visto De Luca stravincere con 14.719 preferenze, pari al 63,76% dei voti. Alla candidata dei 5 Stelle, invece, sono andate solamente 4.993 preferenze, il 21,63%. Diversa, invece, la situazione per le elezioni amministrative, dove i pentastellati si aggiudicano il podio, con il 20,56% dei voti, seguiti da Italia Viva (15,4%), De Luca Presidente (11,98%) e Pd (11,7%).

Così, la divisione tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico si ripresenta, ancora una volta, netta, nonostante il Comune di origine di Di Maio fosse uno dei " laboratori " napoletani dei due partiti. Qui, infatti, come in altri 3 paesi dei Napoletano, i grillini e i dem hanno stretto alleanze per le elezioni amministritative. Ma questa unione a niente è servita a livello regionale.