Follia di un nigeriano, con l'ascia contro i passanti

Nigeriano si scaglia sui passanti con un'ascia e poi minaccia con un'accetta i carabinieri. Accade a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Un paese di poco più di ventitré mila abitanti situato nella pianura padana, sui colli morenici del Lago di Garda e nell'Alto Mantovano al confine con la provincia di Brescia. Un paese che ieri pomeriggio all'incirca alle 17.15 ha vissuto momenti di panico con i passanti che scappavano. E in effetti era un po' che non sentivamo queste notizie. Eravamo rimasti con i migranti che a Firenze, dopo la morte di un venditore ambulante, avevano distrutto le aiuole, devastato il centro, rotto le fioriere, colpito le vetrine. Era marzo 2018. O con il migrante africano che il 3 ottobre scorso aveva seminato il panico per un'ora e mezza nel fermano, nelle Marche, lungo viale Trento. Si era aggirato urlando sotto la pioggia con un machete in mano, minacciando le auto di passaggio e terrorizzando i passanti. Poi si era dileguato a piedi ed era stato inseguito dagli uomini della polizia, dai carabinieri e dalla guardia di finanza. Quegli uomini in divisa che rischiano la vita per la nostra sicurezza, che lo Stato non tutela e che non ricevono rispetto, con i migranti che si scagliano contro. Idem ieri. Un uomo ha distrutto con un'ascia alcune vetrine e un'automobile nel paese mantovano, poi non contento ha aggredito i passanti e i carabinieri. Tra i negozi danneggiati c'è anche la vetrina di una ditta di arredamenti. Poi nel mirino sono finiti anche auto e furgoni. Oltre ad aver minacciato gli automobilisti che erano fermi al semaforo vicino all'ospedale San Pellegrino. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, chiamati subito sul posto, e c'è voluto l'intervento di varie pattuglie per provvedere a stringergli le manette. Quando sul posto è arrivata l'autoradio dei Carabinieri, infatti, l'uomo si è scagliato con l'ascia contro l'auto, avventandosi sui carabinieri, che però sono riusciti fortunatamente a bloccarlo. Stando alle primissime informazioni, giunte nella serata di ieri, l'uomo sarebbe un giovane di ventinove anni di nazionalità nigeriana, arrestato dai militari dell'arma di Castiglione e Mantova. Lui avrebbe distrutto le auto e le vetrine del centro con un'ascia, poi quando un passante ha tentato di fermarlo, per scongiurare il peggio, il nigeriano l'avrebbe colpito con il manico dell'arma che aveva con sé. È stato arrestato per strage e tentato omicidio. E ora appunto, dovrà rispondere dei reati di strage, tentato omicidio, danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni. I carabinieri stanno cercando di rintracciare l'uomo che ha cercato di fermare l'aggressore ventinovenne ma stando a quanto si apprende, la persona che ha cercato di fermare il migrante non era più presente sul posto all'arrivo dei militari dell'Arma. I «motivi» ammesso che ce ne siano, per cui il nigeriano sarebbe stato in preda alla collera sono ancora in fase di accertamento. E ieri sera le forze dell'ordine stavano indagando anche per capire dove risieda l'aggressore.