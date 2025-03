Follia Pd: "Solo il cognome della madre"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per (parte) del Pd è «una battaglia di civiltà». Mentre secondo il centrodestra si tratta di «una provocazione». Carlo Calenda prende le distanze e il M5s parla di «boutade». L'ultima incursione politically correct, che rasenta il parossismo, è firmata dal senatore del Pd ed ex ministro della Cultura Dario Franceschini. Non più il cognome del padre, nemmeno il doppio cognome, facoltà già prevista oggi dalla legge. Il big dem propone di dare ai figli il solo cognome della madre. È questo l'obiettivo di un disegno di legge che Franceschini presenterà nei prossimi giorni al Senato. «Ai figli solo il cognome della madre. Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi, dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno il solo il cognome della madre», scrive sui social l'esponente del Pd. Che motiva così la fuga in avanti, aprendo una nuova frontiera della cancel culture: «È una cosa semplice ed anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico ma è stata una delle fonti culturali delle disuguaglianze di genere». L'ex ministro ed ex segretario del Pd lancia la sua idea in mattinata, durante l'assemblea dei senatori dem, convocata per esaminare le proposte di legge sul tema che sono incardinate in commissione Giustizia a Palazzo Madama. Lo scopo dei quattro ddl presentati dall'opposizione e all'esame del Senato è quello di disciplinare le regole per l'attribuzione del cognome ai figli, dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2022 che ha ritenuto lesiva per l'identità dell'erede l'attribuzione automatica del cognome del padre. Ma Franceschini spinge sull'acceleratore del woke e vuole assegnare automaticamente solo quello della madre.

Pronta la reazione del centrodestra. «Ecco le grandi priorità della sinistra italiana: invece del doppio cognome, togliere ai bimbi il cognome del padre! Ma certo, cancelliamoli dalla faccia della terra questi papà così risolviamo tutti i problemi... Ma dove le pensano ste idee geniali?», scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Giulia Bongiorno, senatrice leghista, presidente della commissione Giustizia di Palazzo Madama chiamata a esaminare le proposte di legge, boccia l'idea di Franceschini: «In commissione sono molteplici le proposte e le stiamo analizzando con scrupolo. A mio avviso la questione dei cognomi impone di trovare un punto di equilibrio che non renda nessun genitore invisibile». Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, preferisce ricorrere all'ironia: «Quindi invece che il cognome del padre, gli diamo il cognome del nonno». Per il deputato di FdI Federico Mollicone è «una provocazione irricevibile».

Mentre alcuni parlamentari dem lodano l'iniziativa, dal Pd è timida la reazione della vicepresidente del Senato Anna Rossomando, relatrice della legge sul doppio cognome: «Ci aspettiamo ampia convergenza sul doppio cognome». Calenda frena: «Altre priorità non ne abbiamo?». «Evidentemente al buon Dario sfugge quanto sia stato difficile già lavorare alla giustapposizione dei cognomi di entrambi i genitori.

Quindi interpreto la sua proposta come una provocazione, una boutade...anche perché non si risponde a una discriminazione, sia pur millenaria, con un'altra discriminazione», puntualizza dal M5s la vicecapogruppo al Senato Alessandra Maiorino.