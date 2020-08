Fondi europei, il piano per il Sud: "Aumentare i dipendenti pubblici"

La partita relativa alla ripartizione degli aiuti economici che arriveranno dall'Unione europea è tutt'altro che chiusa: fino a quando il piano di rilancio nazionale non verrà presentato a Bruxelles, si continueranno a limare tutti i dettagli dei progetti per 209 miliardi di euro. Ed è proprio la tempistica che fa gola a molti soggetti politici e amministrativi. Soprattutto al Sud dove i cittadini devono fare i conti non solo con una " debolezza finanziaria " rilevante, ma anche con una ridotta capacità fiscale " aggravata da un inefficace sistema di riscossione dei tributi locali ". Lo sa benissimo Leoluca Orlando, che ha proposto un piano ben preciso per rilanciare il Mezzogiorno: incrementare le assunzioni nella pubblica amministrazione.

Il sindaco di Palermo vorrebbe rimpolpare gli organici della macchina del pubblico impiego poiché sostiene che per far ripartire il sistema produttivo e far ripartire l'economia del Sud Italia sia necessario " investire su una maggiore presenza di professionalità, anche con contratti a termine, nei nostri Comuni ". I comuni dell'isola vivono ormai in una condizione di assoluta paralisi istituzionale, " frutto di piante organiche inadeguate ". A ciò si aggiunge un serio pericolo: il decreto Crescita potrebbe trasformare le preesistenti problematiche, relative alle difficoltà di assunzione di nuovo personale, " in permanente impossibilità di assumere e conseguente paralisi dell'attività amministrativa per i prossimi anni ".

"Ai Comuni 20 miliardi"

L'intento del Sud è chiaro: cogliere l'occasione del piano nazionale di rilancio per intercettare una buona perta dei fondi del Recovery Fund. Non a caso Antonio Decaro, presidente dei sindaci italiani, ha chiesto pubblicamente al governo una buona fetta di soldi: " Ai Comuni 20 miliardi per far ripartire l'Italia ". Recentemente lo stesso primo cittadino di Bari ha presentato a Enzo Amendola, ministro degli Affari Europei e titolare della cabina di regia del governo sui fondi Ue, il documento "Città-Italia" sottoscritto dai sindaci italiani. Rispetto ai 200 miliardi del Recovery Fund, la richiesta dei Comuni è il 10% come per tutti i fondi europei: " Quindi non stiamo chiedendo la luna ".

Come riportato dall'edizione odierna di Libero, il piano dei Comuni prevede 10 punti: efficientamento energetico ed energia verde; mobilità sostenibile; recupero e riuso dei rifiuti; reti digitali; piano scuola; edilizia abitativa per contrastare le povertà; recupero periferie; beni e culturali ambientali; patto con le città metropolitane; creazione di una scuola nazionale per la formazione di una classe dirigente della Pubblica amministrazione. Decaro contestualmente ha chiesto - nel corso del vertice via web tra enti locali e governo - una norma sulle assunzioni e 200 milioni di euro aggiuntivi per il trasporto scolastico al fine di evitare il caos con la riapertura delle scuole.