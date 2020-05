Fornero critica Salvini: "Il look con gli occhiali? È un sosia buonista"

Le lacrime del ministro Teresa Bellanova continuano ad alimentare le polemiche. Pochi giorni fa, nel corso della presentazione del dl Rilancio, il ministro dell'Agricoltura si è commosso mentre annunciava la regolarizzazione degli immigrati. Le sue parole e la commozione hanno subito acceso gli animi con il centrodestra che ha accusato la Bellanova di aver dimenticato gli italiani in un momento così difficile. " Le lacrime del ministro Bellanova (Fornero 2) per i poveri immigrati, con tanti saluti ai milioni di italiani disoccupati, non commuovono nessuno ", ha tuonato Matteo Salvini. A fare il paragone con l'ex ministro del Lavoro anche il leghista Borghi: " La Fornero piangeva perché stava punendo i pensionati. La Bellanova piange perché sta premiando i clandestini ".

Insomma, il piano del ministro non è andato giù a molti. Ma asciugate le lacrime, le polemiche non si sono interrotte. " Il ministro che piange ha fatto venire in mente la signora Fornero che per fregare i pensionati piangeva, la signora Bellanova piange anche lei. Ci sono 3 milioni di italiani disoccupati in cerca di un lavoro, Bellanova aiutasse ad andare a lavorare nei campi quelle persone o coloro che prendono il reddito di cittadinanza che potrebbero dare una mano ", ha continuato Salvini. Il ministro Bellanova però non si è scomposto, anzi. In diretta su Radio24 ha elogiato Elsa Fornero dichiarando che " è una persona di grande competenza e di grande professionalità che io rispetto e con la quale, su alcune questioni, la pensiamo in mondo diverso ". Poi ha aggiunto: " Il confronto con Salvini, quello sì che mi avrebbe fatto davvero molto male. Mi avrebbe imbarazzato molto ".

E così è arrivato l'attacco dell'ex ministro del Lavoro del governo Monti. " Bellanova commossa? L'ho vista e apprezzata, si è trattato di un momento di emozione successo a lei e anche a me. Succede anche agli uomini, ma non sono attaccati come sono attaccate le donne ", ha dichiarato la Fornero a Rai Radio1. Poi si è scagliata contro il leader della Lega che l'aveva criticata: " Matteo Salvini non perde un'occasione per dire la cosa sbagliata, anche adesso che si è messo il look da professorino " con gli occhiali " per darsi una parvenza, per far dimenticare l'immagine di sé con le felpe o a torso nudo sulle spiagge, che era veramente abbastanza brutta ". Ma non è finita qui. " Mi viene il dubbio - ha continuato Elsa Fornero - che ogni tanto il Salvini vero lo chiudano in una stanza e mandino in giro un sosia buonista con gli occhiali ". Un'operazione curata da Giorgetti: " A chi tiene al partito - ha aggiunto -, ha buonsenso e senso delle istituzioni, fa dispiacere che il partito sta perdendo, e sta perdendo per una perdita attribuibile al capo ".