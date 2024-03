Prima foto ufficiale di Kate: sorrisi e abbracci con i figli. Ma la salute resta un giallo

Sorridente e rilassata, in jeans e maglione, abbracciata ai suoi tre figli. È questa l'immagine scelta dalla Principessa del Galles nella sua prima apparizione in pubblico, dopo l'operazione all'addome dalla quale si sta ancora riprendendo. Una foto ufficiale, scattata la settimana scorsa dal marito William, e diffusa ieri, nel giorno della festa della mamma (per gli Inglesi) come da tradizione, dato che ogni anno la famiglia posta un messaggio con gli auguri a tutte le mamme. Negli anni scorsi erano state pubblicate le foto dei tre figli dei Principi e le loro cartoline di auguri dipinte proprio dai bambini. In quello di ieri Kate ringrazia per l'affettuoso supporto ricevuto dai sudditi negli ultimi due mesi.

La Principessa pare in buona forma e sicuramente il Palazzo ha scelto quest'occasione per mettere a tacere i tanti dubbi e le varie teorie strampalate sul mistero che avvolge il suo reale stato di salute e il tipo di intervento subito. La fotografia fa anche da contrasto all'immagine rubata da alcuni paparazzi soltanto qualche giorno fa, mentre Kate si trovava in macchina assieme alla madre e alla sorella. La foto non è stata pubblicata dalla stampa britannica ma è invece apparsa su altri giornali. La Principessa indossava degli occhiali scuri e il suo viso appariva stanco e piuttosto gonfio. Sicuramente l'immagine colta dal marito restituisce al pubblico la Kate di sempre, energica e sorridente. Kensington Palace, che ha mantenuto il più stretto riserbo sulle condizioni della Principessa, ha sempre dichiarato che lei sta lentamente recuperando le forze a Windsor, nel cottage Adelaide, dove abita con la famiglia. Sin dal momento dell'operazione, avvenuta poco prima che anche il Re entrasse nello stesso ospedale per un intervento alla prostata, è stato comunicato che desiderava tenere private tutte le informazioni mediche che la riguardano per mantenere il più normale possibile la routine familiare dei suoi tre figli. Gli aggiornamenti sulla sua salute si sono quindi sempre limitati all'essenziale.

Visto il ruolo di Kate e la prolungata assenza dalla scena pubblica, le indiscrezioni si sono però susseguite continuamente. Bastava che William alzasse un sopracciglio e i media erano tutti lì, a chiedersi, come stava veramente la moglie. Una settimana fa, quando per un errore comunicativo, la presenza della Principessa alla cerimonia di giugno delle Forze Armate è stata annunciata ufficialmente sul sito dell'esercito e poi smentita dall'addetto stampa del Palazzo, è scoppiato un mezzo putiferio e alla fine il sito delle Forze Armate ha dovuto correggere la notizia. Un motivo in più per decidere di pubblicare la foto di una Kate completamente ristabilita proprio ieri, anche perché, con Carlo in cura per il cancro e William e Camilla lasciati soli a tappare i buchi di rappresentanza lasciati dai rispettivi coniugi, la situazione per la famiglia reale inglese non è facile al momento.