In Francia via l'obbligo di mascherine e il coprifuoco

La Francia dice addio alle mascherine all'aperto, tranne in alcune circostanze, e anticipa di dieci giorni l'abolizione del coprifuoco. Nonostante il Paese d'oltralpe registri più del doppio dei nuovi contagi italiani (con una media di 3.200 casi negli ultimi 7 giorni) e una percentuale compresa tra il 2 e il 4 per cento dei test di screening effettuati sia risultata riconducibile alla variante Delta, il primo ministro Jean Castex, dopo il consiglio dei ministri e del Consiglio della Difesa presieduto dal presidente Emmanuel Macron, ha annunciato le nuove libertà.

Da oggi indossare la mascherina all'esterno non sarà più obbligatorio. È necessario mantenere le protezioni sul viso quando ci si raggruppa, al mercato o in luoghi particolarmente affollati, come nei mezzi pubblici o negli stadi. Resta naturalmente l'obbligo nei luoghi chiusi. «Se questa misura del coprifuoco ha soddisfatto una reale necessità di accompagnare la fine della terza ondata, gli ottimi risultati registrati non lo giustificano più», ha spiegato Castex. Via da domenica anche il coprifuoco alle 23, che doveva restare in vigore fino al 30 giugno.

Soltanto due giorni fa, nel riportare le percentuali della variante Delta, il ministro della Sanità, Olivier Véran, aveva messo in guardia da un eccesso di ottimismo anche in vista di quanto che sta accadendo in Gran Bretagna. «La variante è diventata maggioritaria e ha riportato l'epidemia su una curva ascendente», aveva detto ricordando che «il Paese ha un tasso di copertura vaccinale superiore al nostro ed era sceso molto in basso in termini di circolazione del virus».