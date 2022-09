"Fugace come un...". L'insulto dalla Germania agli elettori italiani

L'avvicinarsi del 25 settembre e i sondaggi che non accennano a virare in favore della sinistra, anzi, stanno innervosendo i dem più del dovuto. L'ipotesi che possa essere il centrodestra a vincere le elezioni sembra impossibile da digerire per il Pd e i kompagni, abituati a governare anche senza avere il consenso popolare. E i malumori della sinistra italiana si ripercuotono anche all'estero, da dove arrivano le Armate Brancaleone in sostegno di Enrico Letta. Così come il segretario dem sta conducendo una campagna elettorale scomposta e disarticolata volta solo a denigrare la parte politica opposta, allo stesso modo dall'estero i supporter di Letta attaccano il centrodestra e, in particolar modo, Giorgia Meloni, con le stesse modalità. Gli ultimi in ordine di tempo sono i tedeschi del noto Sueddeutsche Zeitung, che senza girarci troppo attorno hanno titolato: " Fugace come una scoreggia ".

Il riferimento, nemmeno a dirlo, è a Giorgia Meloni. O meglio, agli italiani che sono pronti a votare Giorgia Meloni e alla loro volubilità. Secondo gli analisti stranieri, per i quali un governo di centrodestra è sinonimo di distruzione dell'Europa perché solo la sinistra, a loro dire, è garante della democrazia, ben presto l'Italia si sveglierà presto da quello che loro considerano un incubo, proprio perché gli italiani vengono considerati come dei poveri stolti incoerenti e poco affidabili, che cambiano idea come cambia il vento. Questa è la considerazione che l'Italia ha all'estero anche per colpa del modo in cui a sinistra stanno conducendo la campagna elettorale, mirata esclusivamente al bombardamento reputazionale del centrodestra.