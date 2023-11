La furia di Trump contro il giudice: "Dovete lasciare in pace i miei figli"

La famiglia Trump è alla sbarra a New York per il processo civile da 250 milioni di dollari nel quale l'ex presidente è accusato di frode per aver gonfiato il valore degli asset della sua società, e The Donald si scaglia contro il giudice che ha chiamato a testimoniare i suoi tre figli adulti. «Sei una vergogna per la professione legale, lascia stare i miei figli», ha tuonato Trump sul suo social Truth prima dell'apparizione, ieri, del maggiore, il 45enne Don Jr, il primo a presentarsi in tribunale.

Oggi è invece prevista la testimonianza di Eric, 39 anni, mentre l'8 novembre è la volta della 42enne Ivanka. E lunedì prossimo sarà lo stesso tycoon a sedere al banco dei testimoni. La causa minaccia di infliggere un duro colpo all'impero economico del candidato favorito per la nomination repubblicana di Usa 2024, e Trump si è scagliato contro il giudice Arthur Engoron, che sta esaminando il caso in una serie di durissimi post, definendolo un «politicante» che sta «facendo il lavoro sporco per conto del partito democratico».

«Engoron è pazzo, totalmente sconvolto e pericoloso», ha aggiunto l'ex presidente 77enne. Don Jr ed Eric sono entrambi vicepresidenti esecutivi della Trump Organization, una vasta rete di società che gestiscono grattacieli, hotel di lusso e campi da golf in tutto il mondo, mentre Ivanka ha lasciato l'azienda nel 2017 per diventare consigliere del padre alla Casa Bianca insieme al marito Jared Kushner.

La procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, ha accusato Trump e i figli di aver gonfiato fraudolentemente il valore degli asset del gruppo per ottenere prestiti bancari e condizioni assicurative più favorevoli, e il giudice ha già stabilito con un'ordinanza provvisoria che è stata accertata una «frode reiterata» e i tre hanno fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset sino a 3,6 miliardi di dollari. Inoltre, ha ordinato il ritiro delle licenze commerciali per lo stato di New York dell'ex presidente, Eric e Don Jr, e la confisca delle società prese di mira.

Gli avvocati della famiglia sostengono invece che i beni del gruppo, come la Trump Tower o il palazzo al 40 di Wall Street, entrambi a Manhattan, non avevano alcun valore oggettivo, le valutazioni soggettive erano sincere e le banche non hanno perso denaro prestando alla Trump Organization. Nonostante i problemi legali, comunque, l'ex presidente è saldamente in testa tra i candidati alle primarie repubblicane per la prossima corsa alla Casa Bianca. Secondo gli ultimi sondaggi The Donald domina in Iowa con 30 punti percentuali sulla seconda, l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, e anche in South Carolina, stato di cui Haley è stata governatrice, il tycoon è avanti su di lei di 31 punti.

Intanto, dopo ben sette mesi, Donald e l'ex first lady Melania sono riapparsi in pubblico insieme in occasione della festa di Halloween organizzata al resort di Mar-a-Lago, in Florida. La maggior parte dei partecipanti era mascherata, mentre Trump ha optato per il suo solito completo blu e cravatta rossa, e la moglie indossava un abito nero.