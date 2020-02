Fusaro all'attacco: "Il Mes è virus mortifero, ma nessuno ne parla"

"Paolo Gentiloni l'ha ammesso: 'Il Mes è completo, si discutono i dettagli'. A proposito di virus mortiferi, eccone uno di cui nessuno più parla: il Mes" . Il tweet provocatorio è firmato da Diego Fusaro, di cui sono note le posizioni euroscettiche. In piena emergenza coronavirus, che sta tenendo sull’attenti – in isolamento e in quarantena il Nord Italia – il saggista commenta causticamente la situazione, ricordando però come nel mentre a Bruxelles e Strasburgo, chi di dovere, stia portando avanti l’iter sul controverso e assai discusso Fondo Salva Stati.

Nel suo affondo sul social network, l’opinionista punta il dito contro l’ex presidente del Consiglio, nonché attuale commissario europeo all’economia del Partito Democratico. E nel farlo, Fusaro dice che oltre al pericoloso Covid-19, c’è anche la minaccia del Mes, paragonato al coronavirus in quanto – dice – "virus mortifero" di cui nessuno parla più soprattutto in questi giorni concitati.

Il 36enne anti-europeista, sempre su Twitter, ha voluto anche dire la propria sulla querelle tra il premier Giuseppe Conte e regione Lombardia: il sedicente avvocato del popolo, come noto, se l’è presa velatamente con l’ospedale di Codogno, accusandolo di non aver attuato i protocolli alla perfezione. Un’uscita che ha fatto sboccare il governatore lombardo Attilio Fontana, indispettendo gli stessi professionisti del nosocomio in provincia di Lodi, presso il quale è ricoverato il cosiddetto "paziente uno".

A tal proposito, lo studioso di filosofia scrive: "Vivo in Lombardia dal 2011. Una regione che può considerarsi un baluardo di civiltà. Trovo del tutto inappropriate, ingenerose e indegne della sua carica le parole del presidente Conte" .

