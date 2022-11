Al G20 Joe incontrerà Xi (che indossa la divisa). Putin diserta il summit

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si incontreranno per la prima volta di persona a margine del prossimo G20, che si terrà a Bali, in Indonesia, il prossimo 14 novembre. Il faccia a faccia - che si terrà il giorno prima dell'inizio del vertice e avviene in un momento in cui le relazioni tra Cina e Stati Uniti si trovano in uno dei punti più bassi mai avuto in decenni - è stato annunciato dalla portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre: «I leader discuteranno gli sforzi per mantenere e rafforzare le linee di comunicazione tra Stati Uniti e Cina, gestire in modo responsabile la competizione e lavorare insieme dove si allineano i nostri interessi, specialmente le sfide transnazionali che affliggono la comunità internazionale. Biden e Xi discuteranno anche una serie di questioni regionali e globali».

In attesa dell'incontro e forse proprio in risposta alle dichiarazioni di Biden su Taiwan e della sua intenzione di discuterne «senza fare concessioni», il presidente cinese si è fatto ritrarre in mimetica e anfibi. Una foto comparsa sul Quotidiano del Popolo dalle cui pagine Xi esorta l'esercito «a rafforzare l'addestramento in preparazione per una guerra» perché la Cina si trova in una «posizione di instabilità e incertezza» sul fronte della sicurezza nazionale. E Taiwan è una delle questioni definite dal ministero degli Esteri «il fulcro degli interessi fondamentali della Cina». Sarà dunque un argomento cruciale tra i due leader insieme a quello della alla guerra in Ucraina e del ruolo che Xi potrebbe avere nel cercare di convincere il presidente russo, Vladimir Putin, a porre fine alle ostilità. Anche se Putin non sarà presente al vertice, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'intenzione di discutere al G20 dei «prossimi passi necessari alla pace in Ucraina», sottolineando come «l'evacuazione di Kherson sia il segno che l'esercito russo ha molti problemi». Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il presidente russo non andrà a Bali la settimana prossima. La delegazione russa sarà guidata dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov, che avrà diversi incontri bilaterali. Non si sa, però, se tali colloqui riguarderanno anche un possibile negoziato per il cessate il fuoco. Yulia Tomskaya, dell'ambasciata russa, non esclude che Putin possa partecipare al vertice virtualmente.