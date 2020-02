Gabrielli choc su Salvini, Lega: "Stupisce il silenzio del Pd"

Non si placa la bufera che si è scatenata sul Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Dopo lo scoop del Giornale.it, era arrivata la dura reazione della Lega mentre il governo è sempre rimasto in silenzio. " La vicenda di Gabrielli e degli insulti a Salvini è indegna di un Paese democratico. Stupisce il silenzio su questa vicenda, a partire dal Viminale fino al Pd che si era detto contrario alla chiusura di alcuni dipartimenti della Polizia stradale come quello di Casalecchio di Reno. Lamorgese, Bonaccini e Zingaretti non hanno niente da dire? ", ha tuonato ora il deputato della Lega, Gianni Tonelli.

Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso 24 febbraio il prefetto aveva partecipato a un seminario organizzato dal sindacato Coisp. Durante il suo discorso, Gabrielli aveva toccato la questione della riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato: un tema scottante perché sia i sindacati che la Lega sono contrari al piano di chiusure disposte dal Viminale a guida Lamorgese. " In un Paese normale ci avrebbero già preso a calci nel sedere ", aveva tuonato il prefetto, parlando di " truffa dell'amministrazione " e utilizzando espressioni come " Grazie, Graziella..." e "sfintere ". Insomma, un discorso choc.

Subito sia Matteo Salvini che Nicola Molteni si erano detti " stupiti " dai " toni sgradevoli " usati da Gabrielli. Il Capo della Polizia si era anche scusato, ma poi aveva parlato di " frasi rubate in un contesto privato " e di " polemica strumentalmente creata ". Precisiamo: il filmato non è stato affatto rubato. Prima di essere rimosso, era stato caricato sulla pagina Facebook del Coisp Roma. La Lega era così tornata alla carica, lamentando il " silenzio del governo " e del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.