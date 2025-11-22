Gallarate, presa a pugni sul volto

Un'aggressione rapida, nel gelo del mattino di Gallarate, in provincia di Varese, mentre camminava in fretta per strada diretta al lavoro. Erano le 5.30 quando si è vista sbucare davanti nel buio uno sconosciuto, da lei descritto sui 30 anni, forse straniero, i pochi dettagli che ha avuto il tempo di notare prima di avvertire un forte dolore. Quell'uomo l'ha infatti ripetutamente colpita al volto buttandola a terra prima di aggredirla sessualmente.

Dopo i colpi ricevuti al volto, la donna, 53 anni, ha provato a reagire per non lasciarsi sopraffare. Dopo una manciata di minuti, lo sconosciuto è sparito nel buio da dove era comparso, lasciando la vittima ferita e sotto choc. Qualcuno ha visto o sentito la 53enne e ha chiamato il 112. Insieme al personale sanitario sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate che hanno raccolto le dichiarazioni della 53enne trasportata in ospedale in codice giallo. Gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio Roberto Bonfanti, hanno immediatamente dato il via alle indagini. La caccia all'aggressore passa anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ma non solo. Nell'arco della giornata i militari avrebbero sentito anche alcuni testimoni che potrebbero quanto meno aver assistito alla fuga dell'aggressore.

La speranza, a questo punto, è che il ricercato abbia dei precedenti, fatto molto plausibile, o possa essere uno dei volti noti alle forze di polizia che bazzicano la città o quanto meno la zona del centro o della stazione ferroviaria.

La notizia arriva quasi alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e a poche ore dalla pubblicazione degli ultimi dati Istat da cui emerge che sono circa 6,4 milioni (il 31,9%) le donne italiane, tra 16 ai 75 anni, che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita.

Circa 2,4 milioni di donne hanno subito violenze fisiche o minacce da parte di parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti, Tra queste le molestie fisiche di natura sessuale sono più di 3,8 milioni. Gli stupri e i tentativi di stupro, circa 705.500, sono state subite dal 3,5% delle donne.