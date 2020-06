"Sei il Garante dei delinquenti" Scontro di fuoco sui dl Salvini

"Sui decreti Sicurezza urge un passo indietro" . Non ha dubbi Mauro Palma, garante per i diritti dei detenuti e delle persone private della libera personale, riferendosi alla situazione dei migranti nel suo intervento alla presentazione della Relazione annuale al Parlamento. Quello dei garante nazionale dei detenuti è un attacco frontale ai Dl Sicurezza voluta da Matteo Salvini quando il segretario della Lega era al ministero dell’Interno.

"L'attesa e più volte annunciata revisione dei decreti sicurezza che assuma i rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica deve essere in grado di interrompere l'implicita estensione dell'area dell'irregolarità e della conseguente insicurezza che lo smantellamento della rete di accoglienza diffusa ha determinato" , l’affondo di Palma, che ha poi posto l’accento sulla questione dell’accoglienza, parlando della situazione dei centri di permanenza per il rimpatrio: "I numeri del 2019 confermano la discrasia tra quante persone sono state ristrette nei Centri permanenti per il rimpatrio, per periodi di lunghezza variabile, e quante di esse siano state effettivamente rimpatriate dopo tale esperienza" .

Il numero uno del Carroccio ha replicato a stretto giro: "Il Garante dei Delinquenti contro i Decreti Sicurezza? È la conferma che sono decreti fatti bene, e che ad avere bisogno di un garante non sono detenuti e spacciatori, ma gli agenti della Polizia Penitenziaria troppo spesso aggrediti, minacciati e perfino denunciati" . Al capo politico leghista hanno fatto eco i parlamentari Molteni e Candiani, quest’ultimo al Viminale con Salvini durante il governo gialloverde: "A dire la verità, Mauro Palma ha difficoltà a rispondere alla Lega da quando gli chiedemmo lumi sullo stipendio, peraltro senza ottenere risposta. C'è chi è pagato per preoccuparsi di clandestini e delinquenti, e chi preferisce tutelare Forze dell'Ordine e cittadini perbene. Questione di gusti" .