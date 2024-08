Gasparotti, il chirurgo che ha fatto (più) belle attrici e showgirl

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto dopo una lunga malattia Marco Gasparotti (nella foto), il chirurgo plastico dei vip. Classe 1955, nato a Ghedi, in provincia di Brescia, ha «firmato» i volti di numerosi personaggi dell'imprenditoria e dello spettacolo, da Serena Grandi a Tina Cipollari. Ad affidarsi a lui per qualche ritocchino anche Maria de Filippi e Paola Perego, le attrici Giuliana De Sio e Eva Henger, la politica Stefania Prestigiacomo e le showgirl Pamela Prati ed Ela Weber.

A dare l'annuncio della sua scomparsa è il team del suo studio, che lo ricorda come un «mentore, un amico e una fonte di ispirazione». Lo ricordano i suoi colleghi come Emanuele Bartoletti, presidente della società italiana di medicina estetica, e altri colleghi come Roy De Vita.

Gasparotti si è laureato all'Università di Roma nel 1978 e si è specializzato in Chirurgia Plastica all'Università di Parma nel 1981. Fin dal 1978 ha frequentato le più prestigiose scuole brasiliane e americane di chirurgia plastica. Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva, Gasparotti, si legge nel suo profilo, è stato citato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo dal Sherrell Aston Institute di New York, e ha effettuato più di 15mila interventi.

Sue sono numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali del settore. Sui social molti i post per ricordarlo: «La sua umanità e il suo approccio empatico hanno reso ogni incontro speciale e rassicurante. Lo ricordo con gratitudine e affetto, perché ha lasciato un segno indelebile nella mia vita. Sempre nel mio cuore» è il pensiero di Gemma Galgani, protagonista del programma di Canale 5 Uomini e Donne come Tina Cipollari. «Mie lacrime, prof... Spero ti possano raggiungere dove sei, grande uomo speciale, umano» scrive l'attrice Serena Grandi. Moltissimi anche i ricordi di gente comune e colleghi del professore che ne ricordano la grande umanità, oltre la sua professionalità. Dopo l'annuncio si sono inseguite su Instagram frasi di dolore, ricordo e stima.

Sia da parte delle numerosissime pazienti - vip e non - sia da parte dei colleghi medici e degli allievi. Che lo ringraziano per gli insegnamenti, la professionalità e «l'amore trasmesso per la professione». I funerali si terranno oggi a Roma.