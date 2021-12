"Fossi la Meloni ti querelerei...". Crosetto gela Verdelli. Il tweet choc

Bufera su Twitter, dove l'ex direttore di Repubblica e ora giornalista de Il Corriere della Sera Carlo Verdelli ha cinguettato su Atreju e Fratelli d'Italia, estendendo tuttavia il ragionamento sul partito guidato da Giorgia Meloni a vicende del passato e ad altre formazioni politiche. Verdelli ha citato piazza Fontana, il mancato scioglimento di Forza Nuova e di "realtà simili", lo sgombero della sede romana di Casapound e così via. Questioni che però nulla hanno a che fare con Fdi: questa, almeno, è l'interpretazione di coloro che stanno replicando con toni scandalizzati a quanto twittato dal giornalista.

"12 dicembre 1969, piazza Fontana, 16 morti. Matrice: l’eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. @Civati ). Liberata la sede abusiva di CasaPound a Roma? No. Sciolte Forza Nuova e simili? No. E non succederà. Però tutti fratelli d’Italia a #Atreju21 Il passato è presente", ha scritto Carlo Verdelli. Tra i primi a rispondere è stato Guido Crosetto, che non fa parte di Fdi ma che ha contribuito alla fondazione della formazione meloniana: "Io sono una persona normalmente tollerante, rispettosa e moderata ma se fossi in @GiorgiaMeloni la querelerei per questo tweet. La si può pensare diversamente, si possono avverare le idee, ma il gelato paragone al terrorismo è vergognoso. Fatto per suscitare odio e violenza", ha scritto l'ex parlamentare, sempre su Twitter.

Ma tra gli interpreti della questione c'è anche chi la vede in maniera molto diversa: "Non c’è alcun paragone con terrorismo e Fdi ed è vergognoso che lei lo abbia scritto sollecitando querele che non hanno alcun fondamento giuridico. Intanto On.Fidanza è ancora in #FDI e la #Meloni non lo ha espulso e lei zitto. #loggianera #Piazzapulita #FanPage", ha annotato lo storico esponente ambientalista Angelo Bonelli. Insomma, Verdelli non avrebbe operato un paragone tra Fdi, mentre la Meloni dovrebbe occuparsi della vicenda di Fidanza, che nel fattempo risulta essere sospeso.

Non risulta chiaro, insomma, se Verdelli abbia o no voluto associare Atreju, la festa politica e "non di partito ma di parte" che si è conclusa proprio oggi a Roma, ai terroristi di piazza Fontana e realtà estemistiche come Forza Nuova o Casapound: evidente, invece, è il dissapore manifestato dai tanti meloniani che stanno rispondendo sotto al tweet originale. "Ma è mai possibile che si continui ad abbinare il terrorismo nero al partito di dx rappresentato legittimamente in Parlamento e invece quello di sx (leggi BR) non è mai stato associato ai partiti della sinistra? Vorrei una spiegazione accettabile, grazie!" , ha fatto presente un utente. E un altro: "Si sta forse sottintendendo che Fratelli d'Italia sia un partito da mettere al bando? Si abbia almeno il coraggio di dirlo apertamente e non velatamente. Tanto è inutile far finta di essere un popolo coeso. Non lo siamo e non lo saremo mai".

Di sicuro sembra di essere dinanzi ad un attacco, per quanto velato, ad Atreju, che ha invece già dimostrato di essere un'occasione aperta al dibattito tra visioni del mondo molto differenti tra loro.