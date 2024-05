Abusi in ospedale. Si uccide 20enne

Una giovane donna ha denunciato di aver subito una violenza sessuale mentre era ricoverata nel pronto soccorso di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, e la sera successiva si è uccisa, gettandosi da una finestra del quarto piano dell'ospedale. Per la presunta violenza sessuale, avvenuta nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 maggio, i carabinieri di Melegnano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo, un magazziniere italiano 28enne, incensurato e residente nel Lodigiano, che come la ragazza quella notte era ricoverato nell'ospedale. L'uomo respinge tutte le accuse. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia, fa sapere in una nota il procuratore di Lodi, Maurizio Romanelli.

In attesa della convalida del fermo da parte del gip, proseguono le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e della stazione di Melegnano. La Regione Lombardia ha emesso una nota: «In seguito alle vicende avvenute presso l'ospedale di Vizzolo Predabissi, oggetto di indagine da parte dell'Autorità giudiziaria, Regione Lombardia ha immediatamente costituito una Commissione di verifica coordinata dal vicedirettore della Direzione Generale Welfare e composta da professionisti di ATS città metropolitana di Milano e dell'Agenzia dei Controlli».

Quella tragica notte a raccogliere il primo allarme lanciato dalla giovane donna e ad aiutarla sono stati gli infermieri che in quel momento si trovavano nelle sue vicinanze e che verranno sentiti proprio in questi giorni. Sono i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e della stazione di Melegnano a condurre gli accertamenti su tutti i fatti descritti che ovviamente ora devono essere accertati.

La ragazza aveva comunque sporto regolare denuncia subito, ma nella tarda serata di martedì ha voluto mettere fine alla sua vita. Intorno alle 20.30 si è lanciata dal quarto piano dell'ospedale. È morta poco dopo nonostante i tentativi di soccorso.