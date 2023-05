Giallo ricovero: Lukashenko "riappare" con una lettera

Dopo le voci, alimentate dalla dissidenza bielorussa, sul suo stato di salute, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è riapparso con un messaggio, pubblicato dal suo servizio stampa e diffuso dalla Tass, in cui fa gli auguri al leader dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e a tutti gli azeri in occasione della festa nazionale del Paese, il Giorno dell'Indipendenza. «Sono profondamente convinto che il partenariato strategico tra Minsk e Baku, che si basa sull'interesse reciproco e su legami tradizionalmente amichevoli e di fiducia, continuerà a rafforzarsi, acquisendo nuove forme e direzioni», ha scritto.

Secondo il gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun, il corteo del presidente Alexander Lukashenko è stato visto sabato a Minsk mentre si dirigeva verso la sua residenza dopo le voci di un suo ricovero in ospedale a Mosca. Lo hanno riferito i media ucraini citando Gayun. Il gruppo di monitoraggio afferma quindi di non poter confermare il ricovero di Lukashenko in ospedale nella capitale russa di cui si era sparsa notizia sabato quando l'oppositore bielorusso Valery Tsepkalo aveva scritto su Twitter che «secondo le prime informazioni, soggette a ulteriori conferme, Lukashenko è stato trasportato d'urgenza e in condizioni critiche all'Ospedale Clinico Centrale di Mosca dopo il suo incontro a porte chiuse con Putin. Attualmente, rimane sotto cure mediche. I migliori specialisti sono stati mobilitati. Sono state condotte procedure di purificazione del sangue». E ancora, aveva proseguito l'ex candidato alla presidenza del Paese ed ex ambasciatore negli Stati Uniti, Tsepkalo: «Gli sforzi per salvare il presidente bielorusso mirano a dissipare le speculazioni sul presunto coinvolgimento del Cremlino in un suo avvelenamento. Indipendentemente dal fattoche si riprenda o meno, i medici mettono in guardia sulla possibilità di ricadute». E aveva poi cercato di sensibilizzare i leader occidentali sull'esigenza di elezioni per la transizione in Bielorussia.