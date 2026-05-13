Giallo sul "paziente zero". Spallanzani, l'ora dei test

Hantavirus, scende in campo lo Spallanzani di Roma, l'ospedale sentinella contro le malattie infettive.

Oggi gli infettivologi ricveranno il campione biologico di Federico Amaretti, marittimo di 25 anni, che da sabato è isolato in casa dopo aver avuto contatti con la paziente, poi deceduta, salita a bordo del volo Klm. Per rientrare dalla sua famiglia in Calabria, Federico ha preso un volo da Johannesburg fino ad Amsterdam e poi fino a Fiumicino, dove è arrivato il 26 aprile. Le analisi verranno effettuate oggi in laboratorio e in giornata diranno se il ragazzo è positivo. In tal caso sarebbe il primo paziente italiano.

La macchina delle analisi e del tampone è partita dopo che ieri mattina il 25enne ha avvertito un po' di tosse e qualche lieve malessere, poi smentito in giornata quando, ragguinto al telefono, ha detto: "Sto bene, come gli altri giorni". False notizie anche sull'ipotesi di un suo ricovero allo Spallanzani che, al momento, non ci sarà.

Il test sul virus è stato fatto anche sull'uomo sospetto in isolamento a Padova. "Non c'è stata nessuna allerta. - spiegano allo Spallanzani - A chiedere il test è stato lui stesso: è un medico 49enne sudafricano e vorrebbe tornare al suo paese. È comunque risultato negativo". E la notizia lascia ben sperare anche per gli altri: una donna di Firenze e un 24enne di Torre del Greco. Nessuno di loro presenta sintomi ma c'è da dire che l'incubazione della "malattia dei topi" è talmente lunga che è presto per sciogliere le riserve. Lo si potrà fare solo a giugno.

Per ora i casi sospetti dovranno rispettare l'isolamento in base alle indicazioni del Ministero, con l'invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato e il monitoraggio della temperatura. "In base alla circolare del ministero - spiega il direttore del Dipartimento prevenzione dell'Asl di Napoli, Carmine Carbone - I contatti stretti del 24enne di Torre del Greco, essendo ad alto rischio, dovranno uscire di casa con la mascherina. Per ora non è necessario inviare allo Spallanzani i campioni biologici del ragazzo".

Ieri sera è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Il suo tampone è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato oggi.

Sempre ieri è stato anche rintracciato a Milano, un turista britannico che viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima. Oggi l'Italia ha ricevuto la segnalazione dal governo britannico e il Ministero della Salute, con il supporto del Ministero dell'Interno, ha rintracciato il turista e contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata.

Il turista è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano per la quarantena. Con lui, al Sacco, per precauzione, anche un accompagnatore.

Per ora l'unica sede ufficiale delegata alle diagnosi di Hantavirus è lo Spallanzani di Roma. Non esistono kit veloci per i tamponi. Per il virus Andes i test disponibili sono pochi, provengono per lo più dalla Cina e hanno tutti lo status di Ruo, ovvero sono approvati solo per la ricerca e non per l'uso diagnostico clinico. Quindi, se mai dovessero essere gestiti dei focolai, i laboratori pubblici regionali non sarebbero forniti di tamponi.

Il microbiologo Francesco Broccolo, università del Salento, solleva un'altra questione, per correggere il tiro sullo screening attivo (cioè il rintracciamento delle persone che sono state a stretto contatto con i casi sospetti): "Non ha senso fare il tracciamento solo nei sintomatici perché anche chi non ha sintomi potrebbe essere infettivo".