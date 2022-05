Tra giardino e palestra così Sisal a Milano scommette sul futuro

Un «polmone verde» che attraversa verticalmente l'edificio e offre delle oasi al centro di ogni piano (con essenze scelte per pulire naturalmente l'aria). Una terrazza panoramica - con vista sullo skyline di Porta Nuova - a disposizione del personale e dotata di work-cafè e bottega con prodotti a chilometro zero. Spazi prenotabili in funzione dell'attività svolta durante la giornata, palestra. Sisal ha inaugurato ieri il nuovo headquarter di 13 piani nel quartiere Isola a Milano e il ceo Francesco Durante ha rimarcato che la progettazione degli spazi interni (firmata da Coima Image) è stata rivolta «al miglioramento della salute e al benessere dei dipendenti», gli ambienti sono stati progettati «con estrema attenzione al comfort acustico e luminoso. E raccoglie le nuove esigenze emerse durante l'emergenza Covid». I dipendenti tra l'altro «lavoreranno al 40% in smart working». L'altra parola d'ordine è sostenibilità. «Rispetto alla vecchia sede - spiega - abbiamo ridotto del 45% i consumi idrici e del 40% quelli energetici». Si allarga lo spazio, anche per i nuovi assunti, «150 nel 2021 e altri 100 entro l'anno». Il legame con Milano dura dal 1945, dopo la prima sede in via Quintino Sella Sisal è rimasta sempre nelle zone più centrali, in via Manzoni, San Babila, via Paleocapa, via de Tocqueville dove è rimasta dal 2004 al 2011. E ora i 9mila metri quadrati all'interno del Bassi Business Park, aperti anche alla città con «laboratori per i giovani, spazi eventi a disposizione del Comune, ore di volontariato aziendale per le associazioni». C'è anche un «museo diffuso» tra i piani, per gli appassionati di «Totocalcio» e affini.

«Sono nati a Milano ma non era scontato che decidessero di rimanere qui e rilanciare quindi li ringraziamo» ha sottolinea il sindaco Beppe Sala ieri all'inaugurazione.