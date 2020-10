La "profezia" di Giorgetti: "Perché la Lega rischia di essere annientata"

" È una legge elettorale che ci riporta indietro di decenni ". Il giudizio di Giancarlo Giorgetti nei confronti della legge proporzionale voluta da Movimento 5 Stelle e Partito democratico è estremamente negativo. Alla fine l'ultima parola sull'indirizzo da prendere spetterà comunque a Matteo Salvini, ma il numero due della Lega ha voluto lanciare un avvertimento chiarissimo: qualora dovesse passare il sistema elettorale auspicato dal governo giallorosso, il Carroccio " dovrà avviare un movimento verso il centro, oppure correrà il rischio di essere annientato ". La speranza dei vertici del partito è che nei prossimi giorni si possa parlare meno di processi e lasciare ampio spazio ai temi che rappresentano le fondamenta per il futuro politico.

Rischiare di isolarsi continuando a sposare solamente la causa sovranista oppure aprire i propri orizzonti anche a realtà simili ma più moderate? Una linea che deve essere ancora decisa. Indubbiamente la leadership di Salvini rischia di essere azzoppata a causa dei colpi delle varie procure, ma almeno per il momento è fuori discussione un cambio di guida. Cosa ben diversa, invece, è chiedere una correzione di rotta. " Certo, a forza di menare, menare, menare, nessuno ne uscirebbe bene, sfiderei chiunque... ", fa notare l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Apertura al Ppe

Lo stato maggiore leghista ha messo a punto la tre giorni per presidiare Catania e per esplicitare vicinanza al leader che oggi andrà a processo nell'ambito del caso Gregoretti. Anche lo stesso Giorgetti ha voluto presenziare: nonostante avesse degli impegni altrove, ha deciso di rinunciarvi " pur di non leggere quel che avreste scritto in caso di mia assenza ". E resterà anche per l'udienza. La convinzione è che, così come altri processi, " finiranno nel nulla per la Lega ". L'unico grande assente è Luca Zaia a causa di " impegni sul territorio ".