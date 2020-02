La scalata della Meloni: così punta a superare il M5s

Fratelli d’Italia vola nei sondaggi e il suo leader vola negli Usa. Giorgia Meloni, indicata dal Times come uno delle 20 personalità più influenti del mondo, sta lavorando per uscire dall’ombra ingombrante di Matteo Salvini.

Il boom di Fratelli d'Italia

L’obiettivo, a breve termine, è il sorpasso di FdI, dato attorno all’11,5%, sul M5S a cui i sondaggi attribuiscono il 15%, confermando un andamento calante che è iniziato non appena i pentastellati sono entrati a Palazzo Chigi indicando Giuseppe Conte come premier. Ma più dei sondaggi contano i dati e le ultime elezioni Regionali evidenziano che il sorpasso, almeno a livello locale, è già una realtà. In Umbria i meloniani hanno ottenuto il 10,4%, mentre i pentastellati si sono fermati al 7,4%, mentre in Emilia-Romagna FdI ha doppiato il M5S (8,6% contro il 4,7%). In Calabria il partito della Meloni ha superato il 10%, a differenza dei grillini che non sono riusciti a eleggere neppure un consigliere, fermandosi al 7,3%. Considerato che alle Politiche del 2018 Fratelli d’Italia aveva ottenuto il 4% e, alle Europee di un anno fa, era cresciuto sino al 6,5%, siamo di fronte a un vero e proprio boom di consensi. La Meloni, a livello personale, poi, secondo l’ultimo sondaggio Ixè, con il 33% è il leader politico che gode di maggior fiducia, subito dopo il premier Conte (40%) e un pelino sopra al leghista Salvini (31%).

La rivalità con Salvini

Un’ascesa che, secondo molti commentatori, potrebbe innescare una rivalità tra i due alleati sovranisti. Mentre Salvini, che negli ultimi anni ha oscillato tra posizioni filo-trumpiste e filo-russe, mostra difficoltà nel costruirsi relazioni a livello internazionale, la Meloni, a Bruxelles, è riuscita a far parte di un gruppo, quello dei Conservatori e Riformisti, numericamente più pesante rispetto a quello dei lepenisti e dei leghisti. Nelle ultime settimane, invece, ha cercato di porsi come l’interlocutrice principale dei conservatori americani partecipando da protagonista a due eventi molto importanti. Il primo, il "National Conservatism Conference”, è stato organizzato dai liberali dalla Edmund Burke Foundation all’Hotel Plaza di Roma in via del Corso. Qui la Meloni ha presentato Giovanni Paolo II, Ronald Reagan, J. R. Tolkien e Roger Scruton come i suoi punti di riferimento politico-culturali e ha spiegato: “Il nostro principale nemico è oggi la deriva mondialista di chi reputa l’identità, in ogni sua forma, un male da combattere e agisce costantemente per spostare il potere reale dal popolo a entità sovranazionali guidate da presunte élite illuminate” . Poi ha aggiunto: “Ricordiamocelo, perché non abbiamo combattuto e sconfitto il comunismo per sostituirlo con un nuovo regime internazionalista, ma per consentire a nazioni indipendenti di tornare a difendere la libertà, l’identità e la sovranità dei loro popoli”. Il secondo evento a cui la Meloni ha presenziato, il National Prayer Breakfast, si è tenuto invece a Whasington e si è chiuso proprio con l’intervento del presidente Donald Trump. Alla fine del mese, inoltre, il leader di Fratelli d’Italia tornerà negli States per partecipare al “Conservative political action“.

Giorgia Meloni sotto attacco