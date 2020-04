Il dono di China Media Group: 5mila mascherine a ilGiornale

Trovare le mascherine per proteggersi dal Coronavirus è diventato sempre più difficile e basta fare un giro nelle farmacie per rendersene conto. Per questo motivo, il ministro Shen Haixiong, presidente di China Media Group, ha deciso di inviare 5mila mascherine per i dipendenti de ilGiornale.

Da oltre due anni, infatti, ilGiornale collabora con China Media Group e Cinitalia, pubblicando articoli e approfondimenti. Nel corso di questi due anni si è creata una proficua collaborazione tra le due testate e questo rapporto si è saldato ulteriormente grazie al dono del ministro Shen Haixiong.

ilGiornale ha deciso di tenerne una parte per i propri dipendenti, che così possono recarsi al lavoro in completa sicurezza, e di donarne oltre 4mila all'ospedale Sacco di Milano, impegnato nella lotta al Covid-19 fin dal 20 febbraio scorso, quando è scoppiata l'emergenza in Italia.

Questa decisione è stata presa da Paolo Berlusconi, che si è adoperato personalmente tramite Maurizio Viecca, direttore di Cardiologi, per fornire questi importanti dispositivi all'ospedale Sacco. In un messaggio inviato al ministro Shen Haixiong, l'editore de ilGiornale ha detto: «Ho apprezzato molto l'invio di 5mila mascherine dal suo Paese quale segno di solidarietà a ilGiornale e ai suoi uomini. Ringrazio gli amici di Cinitalia con cui abbiamo il piacere di collaborare».

A tal proposito, Andrea Pontini, amministratore delegato de ilGiornale.it, ha detto: «Nel corso di questi anni quella che era una collaborazione editoriale è diventata un vero e proprio rapporto di amicizia e di aiuto concreto, come dimostra questo dono, totalmente inaspettato, del ministro Shen Haixiong».

Le mascherine sono state consegnate ieri dal direttore Alessandro Sallusti, che nei giorni scorsi ha avviato una importante sottoscrizione per realizzare il nuovo ospedale in Fiera a Milano.

«Tutti insieme - ha concluso Paolo Berlusconi - vinceremo questa battaglia».