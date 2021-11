Toti sotto scorta dopo le minacce di morte

Al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è di recente stata affidata una scorta a causa delle ripetute minacce subite. Come riferiscono fonti vicine al presidente, la decisione è stata presa dal Comitato per l'ordine e la sicurezza. A far scattare l'allarme sono stati in particolare gli ultimi episodi, arrivati dopo mesi di minacce online e non solo a Giovanni Toti.

Questa mattina, nel quartiere genovese di Oregina, è comparsa una scritta inquietante rivolta al presidente della Regione Liguria. " Giovanni Toti morto ", si legge sul muro. Una minaccia che presenta anche una rivendicazione sotto la firma " P38 ". Ai più questo potrebbe non dire molto sull'entità della minaccia, che ha però allarmato il Comitato per l'ordine e la sicurezza, perché durante gli Anni di piombo quello era il calibro delle armi utilizzate dai terroristi rossi. Inoltre, gli storici e chi conosce bene la città sanno perfettamente che la scritta è stata effettuata su un muro a breve distanza da via Fracchia dove, negli anni Settanta, le Brigate rosse avevano costruito il loro covo in un appartamento insospettabile.

" È l'ennesimo preoccupante messaggio indirizzato al presidente della Regione Liguria, un'altra minaccia di morte che segue di pochi giorni le vergognose scritte comparse in prossimità del centro vaccinale di Camporosso ", hanno denunciato in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria. In quel caso la matrice degli attacchi a Giovanni Toti è da ricercare nello spettro dei militanti no vax, lo stesso che ha obbligato il Comitato per l'ordine e la sicurezza ad affidare una scorta anche al professor Matteo Bassetti. " Ancora una volta non possiamo che far pervenire tutte la nostra solidarietà e vicinanza al presidente Toti, denunciando l'insopportabile escalation di violenza, per ora 'solo' verbale, che si sta manifestando nei suoi confronti ", si conclude la nota.