Giustizia, FI: "C'è Casellati". Ma FdI: "Resta Nordio"

Il nodo del ministero della Giustizia sembra debba essere ancora sciolto. Silvio Berlusconi è convinto che per quel ruolo la pedina migliore è Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato uscente, avvocato di lungo corso, che conosce molto bene l'idea di Giustizia di Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni, invece, preferirebbe che a sedersi sulla principale poltrona di via Arenula fosse Carlo Nordio, ex magistrato di Venezia. Durante l'incontro avvenuto lunedì in via della Scrofa, i due avrebbero parlato a lungo di questo punto e la premier in pectore, come ricostruiscono fonti di Forza Italia, e come confermato da Silvio Berlusconi uscendo da Palazzo Madama, non ha chiuso alla possibilità che a prendere quel posto sia la senatrice azzurra ma ha ribadito che lei preferirebbe l'uomo eletto con Fratelli d'Italia.

" Il ministro della Giustizia sarà Nordio? No, lo incontro oggi ma c'è la ex presidente del Senato Elisabetta Casellati, su questo c'è accordo, assolutamente. Meloni ha suggerito, c'è Nordio che è bravissimo, magari ti convinci che è la scelta giusta, ma io sono già convinto che la scelta giusta è Casellati perché conosco le cose che ci sono da fare per la riforma della giustizia ", ha detto Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti.

Le certezze di Silvio Berlusconi, però, non trovano conferme negli ambienti di Fratelli d'Italia, che continuano a spingere sulla nomina di Carlo Nordio al ministero della Giustizia. " Carlo Nordio lo incontro per conoscerlo e per vedere quale è l'apporto che può dare alla riforma della giustizia ", ha detto in un momento successivo Silvio Berlusconi. Tuttavia, nella giornata di oggi l'incontro non c'è stato, " Se Berlusconi vuole incontrarmi sarà un grande piacere e un onore ", aveva detto Nordio uscendo da Montecitorio.

Sul nodo del ministero di via Arenula, intercettato dai giornalisti, Antonio Tajani ha calmato le acque: " Si stanno parlando Berlusconi e Meloni. Ci sono ancora altri due-tre giorni. Io non ho partecipato a nessuna trattativa ". Il coordinatore nazionale di Forza Italia, quindi, conferma che tra i due esiste una discussione in atto. Tuttavia, questa mattina, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia dava il discorso per chiuso: " Sul ministro della Giustizia la casella è chiusa. Se ne è parlato ed è già stato raggiunto l'accordo ".

Questa sera, invece, Ignazio La Russa diceva ai giornalisti: " Abbiamo fatto le liste, e non è che la candidatura di Nordio fosse già decisa. Giorgia Meloni ha insistito molto. Questa è l'intenzione di Giorgia. Non mi risulta che abbiano trovato già una decisione definitiva, anzi. E non mi risulta che la Casellati, ottima presidente del Senato, abbia detto 'o Giustizia o niente'. Per cui ritengo che le cose si possano sistemare ".