Golpe in Guinea, bloccata la nazionale del Marocco

Colpo di stato in Guinea, Paese della costa Atlantica dell'Africa. I militari hanno affermato che il presidente è stato «catturato» e il governo è stato sciolto, come riporta Afp in un tweet. Una notizia smentita dal ministero della Difesa di Conakry, secondo cui gli assalitori, che hanno sparato fuori dal palazzo presidenziale della capitale, sono stati respinti.

Le voci sono incontrollate. Un colonnello dell'esercito guineano, Mamadi Doumouya, avrebbe preso il comando del Paese e nel corso di un discorso alla televisione di stato avrebbe annunciato la fine del governo del presidente Alpha Condé. Non è chiaro il destino del presidente, che ha 83 anni, che sarebbe stato arrestato. La sua popolarità è crollata da quando ha cercato di essere eletto per un terzo mandato. Condé era al potere dal 2010, quando fu eletto in seguito alle prime elezioni libere dopo mezzo secolo. Nel 2020, a seguito di elezioni molto controverse, Condé fece inserire nelle votazioni amministrative un quesito referendario che avrebbe dato la possibilità di rieleggere il Presidente della Repubblica per altri due mandati di sei anni ciascuno, ciò che gli avrebbe consentito di restare al potere per altri dodici anni, fino all'inverosimile età di 95 anni. «La personalizzazione della vita politica è finita. Non affideremo più la politica a un uomo, la affideremo al popolo», ha detto Doumbouya, aggiungendo che anche la costituzione è stata sciolta e le frontiere terrestri chiuse.

A pagare lo scotto del golpe è stata anche la nazionale di calcio del Marocco, a Conakry per giocare un match di qualificazione ai Mondiali del 2022 che si sarebbe dovuta svolgere alle 18 allo Stade General Lansana Conté di Nongo. La partita è stata rinviata a data da destinarsi dalla Confederazione del calcio africano, secondo cui il rinvio si è reso necessario «per garantire la sicurezza di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara». La nazionale maghrebina è di fatto barricata e bloccata in hotel, in attesa di poter lasciare il paese.

Con il ct del Marocco Vahid Halilodzic ci sono tanti giocatori impegnati in Europa, tra cui l'ex Inter ora al Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, i due giocatori della Fiorentina viola Youssef Maleh e Sofyan Amrabat e i tre del Siviglia Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri e Munir El-Haddadi. La nazionale del Guinea, della quale non si hanno notizie, è allenata dal francese Didier Six è capitanata da Naby Keita del Liverpool e nelle sue fila milita anche il romanista Amadou Diawara.