Governo, Renzi: "Recovery è migliorato ma se manca il Mes ci asteniamo"

Matteo Renzi ha dato l'ok al Recovery Plan ma al leader di Italia Viva questo sembra non bastare. Mentre è in coros il Consiglio dei ministri, Renzi è stato ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, dove ha fatto il punto sull'eventuale innesco della crisi di governo per mani dei suoi ministri. " Io penso che il Recovery sia già migliorato. Sono venuto un mese fa in questa trasmissione a porre un problema sul Recovery e tutti a darci dei 'pierini', ora ci sono meno bonus ne più investimenti. È stato fatto un passo avanti. È sufficiente? Vediamo Ho l'impressione che manchi una cosa fondamentale che si chiama Mes. Conte, più per accontentare i Cinquestelle che non per un fatto suo, non li vuole prendere ", ha detto Renzi.

Itaia Viva, ottenuto in parte quanto voleva, ora ha alzato la posta in gioco: " Le ministre Bellanova e Bonetti in Cdm chiederanno di inserire nel Recovery Plan almeno una parte del Mes: se dicono di sì, votiamo a favore. Se dicono di no, visto che comunque è stato migliorato, ci asteniamo ". Per quanto riguarda lo sforamento di bilancio " Italia Viva darà una mano ", così come farà la sua parte anche per l'approvazione delle nuove misure contro il Covid.