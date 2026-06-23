Il governo accelera su Tav ed energia

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine del Consiglio dei ministri, rivendica il lavoro tecnico sul fronte delle risorse per il Piano casa. "A seguito del CdM di oggi si è svolta una riunione con i tecnici dei ministeri coinvolti nel provvedimento per trovare una quadra sul miliardo di euro dell'ex piano Rosco per i treni, che il ministro Salvini ha voluto destinare al Piano Casa attraverso la rimodulazione delle risorse Pnrr. L'esito dei lavori è stato positivo: è stata infatti individuata una strada normativa in grado di creare lo strumento necessario per veicolare le risorse", si legge in una nota del Mit. Operazione che, come previsto dalle regole europee, resta comunque subordinata alla necessaria autorizzazione di Bruxelles per la rimodulazione dei fondi.

Il governo, intanto, accelera sulle infrastrutture, sulla sicurezza energetica e sull'attuazione del Pnrr. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Infrastrutture, un provvedimento composto da 14 articoli che interviene su dossier strategici per la crescita del Paese: dai collegamenti ferroviari e autostradali alle opere energetiche.

Tra le misure più significative spicca il rafforzamento degli interventi collegati alla Tav Torino-Lione. Il decreto stabilisce infatti che "al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario è autorizzata la spesa complessiva di 56,2 milioni di euro", con uno stanziamento distribuito tra il 2026 e il 2029. Una scelta che conferma la volontà dell'esecutivo di portare avanti un'infrastruttura strategica per la competitività del sistema logistico italiano.

Sul fronte delle grandi opere arriva inoltre una proroga di due anni per l'adozione dei decreti di esproprio necessari al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e dell'autostrada Cisterna-Valmontone. I termini slittano rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, consentendo di proseguire l'iter di due interventi attesi da anni dai territori.

Il decreto contiene anche misure per rendere più efficiente il sistema ferroviario nazionale. Il ministero delle Infrastrutture dovrà infatti avviare entro il 31 dicembre 2026 la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari Intercity. La norma prevede inoltre che i contratti "possono essere suddivisi in uno o più lotti appropriati e contendibili", favorendo maggiore flessibilità organizzativa.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza energetica. Per garantire la continuità degli approvvigionamenti, il governo nominerà entro 30 giorni un Commissario straordinario incaricato di seguire gli impianti strategici di rigassificazione. Come si legge nel testo, la figura sarà scelta tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza e avrà il compito di assicurare "la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche". Una volta nominato, "il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo" relativo agli impianti interessati. I procedimenti confluiranno in un'unica procedura da concludere entro 200 giorni.

Nel provvedimento trova spazio anche il tema della transizione tecnologica. Il governo potrà utilizzare 100 milioni di euro del Programma nazionale Scuola 2021-2027 per realizzare percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Una misura che rafforza quanto previsto dalla legge delega sull'IA.

Non manca un capitolo dedicato al turismo. Per favorire gli investimenti di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale delle strutture ricettive viene prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 2026 il termine per la realizzazione degli interventi finanziati attraverso il Fondo rotativo imprese nell'ambito del Pnrr.

Slitta inoltre dal 1° luglio al 1° ottobre l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra Ue, accogliendo le richieste della filiera logistica e concedendo più tempo all'adeguamento del settore.