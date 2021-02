Governo, Berlusconi: "Con Draghi senza interessi di parte"

“Il momento per l’Italia e per il mondo intero è davvero gravissimo, forse il peggiore dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è per questo motivo che servono risposte eccezionali” . Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un’intervista a La Repubblica, spiega il sì a Mario Draghi del suo partito. L’ex presidente del Consiglio è convinto che in questa fase storica la classe dirigente del Paese ha l’obbligo civile e morale di mettere da parte le divisioni, gli interessi di parte, i calcoli politici ed elettorali, dando ai cittadini un governo di alto profilo. “Draghi – dice Berlusconi – ha davanti a sé un compito difficile, ma deve riuscire nel suo intento. Su di lui non mi sono mai sbagliato e sono certo di non sbagliare neppure questa volta” .

Il leader di Forza Italia definisce il nuovo esecutivo che nascerà nei prossimi giorni di unità nazionale. “Non è un Governo tecnico – spiega – in passato esperienze del genere hanno dimostrato di non conoscere la realtà del Paese. Per questo auspico un giusto equilibrio di competenze tecniche e di rappresentanza politica. Ma soprattutto suggerirò al presidente Draghi di tenere conto delle indicazioni dei partiti, come è giusto, ma di decidere sulla base di un solo criterio: la qualità” .

Berlusconi si sofferma anche sulle scelte delle forze politiche, in particolare di quelle di centrodestra. “ Ho sperato – afferma – che tutta la coalizione condividesse la scelta di privilegiare la salvezza della nazione rispetto all'interesse di parte. Sono contento che un grande partito come la Lega abbia maturato questa scelta. Non so se definirla una svolta, in fondo la Lega ha già governato con i Cinque Stelle, ma è certamente un atto di saggezza che anche in Europa sarà apprezzato” . L’ex premier, però, non condanna la decisione di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia di non sostenere l’esecutivo Draghi. “Si è espressa in modo chiaro e definitivo. Ne prendo atto – dichiara Berlusconi – con rispetto e con rammarico, perché l'apporto di tutte le forze responsabili sarebbe stato importante" .