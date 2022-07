L'attacco di Di Maio: "Governo caduto per chi strizza l'occhio a Putin"

Luigi Di Maio è politicamente nato all'interno del Movimento 5 stelle e lì è rimasto fino a meno di un mese fa. Il M5s non è cambiato nel tempo, le sue posizioni su determinati temi sono rimaste immutate, è possibile che il ministro degli Esteri se ne renda conto solamente oggi? Da quando Di Maio è uscito dal Movimento guidato da Giuseppe Conte, non passa giorno in cui non lanci una frecciata ai suoi ex compagni di partito. Nelle ultime ore sono stati il suo bersaglio preferito insieme alla Lega, con dichiarazioni molto forti indirizzate a presunti legami tra i leader dei due partiti e la Russia di Putin.

Il governo Draghi " aveva una chiara collocazione internazionale, collocava l'Italia con i suoi alleati storici. E non è un caso che sia stato buttato giù da due forze politiche che strizzano l'occhiolino a Vladimir Putin ", ha detto Luigi Di Maio fermandosi a parlare con i giornalisti dopo le comunicazioni di Mario Draghi alla Camera. Non pago, il ministro degli Esteri ha poi aggiunto: " Questo è solo il primo atto che vede uniti Conte e Salvini nel cercare di portare l'Italia fuori dalle alleanze storiche e di destabilizzarla dal punto di vista economico ". Le accuse di Luigi Di Maio sono molto forti, soprattutto in considerazione del fatto che in passato, fino a che non è uscito dal partito, lui stesso ha appoggiato la linea del Movimento 5 stelle.