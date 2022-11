Governo Meloni, boom di apprezzamenti social. Letta unico leader bocciato

Numeri alla mano, il giudizio è ampiamente positivo: due italiani su tre apprezzano il nuovo governo e il premier Giorgia Meloni. A maggior ragione dopo i primi passi mossi dall'esecutivo. Dal giorno del voto a oggi, il gradimento nei confronti della maggioranza al governo non solo è rimasto solido ma è anche aumentato. Il dato, relativo al flusso delle reazioni social, appare ancor più significativo in termini percentuali. A esprimere un atteggiamento favorevole nei confronti dell'esecutivo è stato infatti il 64,31% degli italiani.

Gradimento del governo Meloni, i dati

Per il nuovo presidente del Consiglio l'approvazione è ancor più marcata, con il 65,43% delle reazioni positive. Lo attestano le misurazioni effettuate dal 25 ottobre al 1 novembre 2022 da Spin Factor, società di consulenza strategica politica e istituzionale, con la piattaforma Human. Analizzando con un algoritmo i post e i commenti generatisi in Italia in merito al governo Meloni, è emerso un trend nettamente favorevole al premier e alla sua squadra. Il messaggio avvertito dagli utenti monitorati è stato infatti quello di un governo che " è sul pezzo, monitora, interviene e risolve ". Allo stesso tempo sono stati valutati con favore i " segnali di coerenza con il programma presentato in campagna elettorale: dalla giustizia al reddito di cittadinanza ", come ha spiegato Tiberio Brunetti, fondatore e amministratore di Spin Factor.

I leader politici più apprezzati

Il nuovo governo ispira dunque fiducia negli italiani e, stando a quanto registrato, Giorgia Meloni (con il suo 65,43% di gradimento) viene percepita comee un valore aggiunto. Ma anche gli altri leader del centrodestra vanno bene. Matteo Salvini ha ottenuto un sentiment positivo per il 59,94% e anche Silvio Berlusconi ha convinto la maggioranza degli utenti monitorati (57,65%). Tra i capi di partito, sul fronte delle opposizioni a guadagnarci è stato soprattutto Giuseppe Conte. Approfittando della debolezza del Pd, il capo dei Cinque Stelle ha originato un sentiment positivo per il 62,28%, posizionandosi al secondo posto dietro Giorgia Meloni.

Il flop di Letta

L'unico leader politico bocciato, riuscito nell'impresa di avere giudizi per la maggioranza negativi, è statoinvece Enrico Letta. Sui social il segretario Pd ha registrato reazioni ostili dal 51,09% degli utenti analizzati (e positive solo dal 48,91%). Un dato significativo, se si considera che in genere le istanze progressiste trovano una particolare eco proprio sui social. " Non è stata premiata, ad esempio, la scelta di attaccare il Governo Meloni - il primo guidato da una donna - sulla questione femminile ", ha osservato la società Spin Factor.

Tra i temi d'interesse nazionale più ricorrenti nelle conversazioni social, l'economia, la politica, la guerra e la sanità. Tutti argomenti sui quali il nuovo governo ha già iniziato a lavorare.