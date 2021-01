Govero, Luigi Vitali ci ripensa: "Nessun appoggio politico al Conte Ter"

Ieri l'annuncio, oggi il dietrofront. Il senatore Luigi Vitali non darà il suo sostegno al governo Conte Ter. " Cari colleghi, come doverosamente comunicato alla Presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. Ho espresso sempre le mie perplessità sulla situazione attuale. È stato un onore aver lavorato con voi ", con queste parole l'avvocato pugliese si era congedato dal gruppo parlamentare di Forza Italia solo poche ore fa ma le telefonate di Matteo Salvini e di Silvio Berlusconi gli hanno fatto cambiare idea. Luigi Vitali, che durante il governo Berlusconi è stato sottosegretario alla giustizia, ha sottolineato che i due leader di altrettanti partiti della coalizione di centrodestra non gli hanno offerto nulla in cambio del suo passo indietro.

" Il Cavaliere mi ha ricordato il passato insieme: sono iscritto a Forza Italia dal 1995. Il presidente mi ha pure aggiunto: 'Hai visto che ho parlato alle larghe intese?' ", ha detto Luigi Vitali al Corriere della sera, raccontando la telefonata intercorsa nella notte con Silvio Berlusconi. Anche il leader della Lega ha telefonato al senatore uscente per cercare di convincerlo a non unirsi al gruppo in Senato dei responsabili che serviranno da base per l'ipotetico Conte-ter. " Ma cosa vai a fare lì? Hai visto che io ho aperto su giustizia e fisco ", avrebbe detto Matteo Salvini a Luigi Vitali, che poi al Corsera spiega le ragioni del suo ripensamento: " Questa è la mia ultima legislatura. Hanno prevalso gli affetti. D’altro canto cosa sarei andato a fare in un governo presieduto da Giuseppe Conte? Sarei stato solo un mercenario ".