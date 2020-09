Grandine e trombe d'aria fanno danni in tutta Italia. Runner morto in un fiume

Allagamenti, trombe d'aria, bombe d'acqua e alberi crollati sotto i colpi del vento come fossero figurine di carta.

Il maltempo si è fatto sentire pesantemente in tutta Italia, dalle Alpi al golfo di Napoli, con fenomeni che nelle ultime ore hanno risparmiato poche regioni.

La Lombardia non ha avuto tregua e tutta la zona del Varesotto è stata interessata da un forte temporale, che ha causato una vittima. Si tratta del runner di 61 anni che era scomparso giovedì a Barasso (Varese) ed è stato ritrovato ieri mattina senza vita dai vigili del fuoco sul greto di un torrente. L'esondazione di un corso d'acqua ha anche fatto evacuare sette famiglie, mentre una tromba d'aria ha scoperchiato alcune scuole e parte del tetto dell'ospedale di Tradate. L'acqua è riuscita a infiltrarsi e a raggiungere le sale operatorie del quarto piano e l'attività operatoria è stata sospesa.

Una tromba d'aria improvvisa sempre ieri si è abbattuta su Milanello, sede del centro di allenamento del Milan e la squadra rossonera, che stava lavorando sul campo esterno, è stata costretta a rientrare e continuare l'allenamento in palestra. Bombe d'acqua, vento e grandine anche Pavia e Novara e in alcuni comuni dell'alto Mantovano, dove i campi di mais sono andati distrutti. Sulle Alpi Piemontesi, in Trentino Alto Adige e nel Brennero ha fatto la comparsa la prima neve. A Bolzano, invece, pioggia e vento hanno toccato i 100 chilometri orari. Gli acquazzoni non hanno risparmiato nemmeno il Veronese e il Friuli Venezia Giulia, dove i vigili del fuoco non hanno avuto tregua. Dodici comuni sono rimasti per ore senza acqua potabile nella provincia di Pordenone a causa del maltempo.

Mareggiate si sono registrate su quasi tutte le coste della penisola. Una frana di fango e detriti ha invaso, la notte scorsa, il paese di Montieri (Grosseto) sulle Colline Metallifere. Dopo un nubifragio, una parte della montagna che sovrasta il borgo è scivolata trascinando a valle fango e sassi e riempiendo per oltre un metro gran parte delle strade del paese. E ieri sera c'è stato il sopralluogo del sindaco, della protezione civile e del neo presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Allagamenti e danni anche a Roma, dove la pioggia ha lasciato il sipario al vento, che nel pomeriggio è stato particolarmente incisivo, mentre Macomer in Sardegna e il sud della Campania sono state bersagliate dagli acquazzoni in città.

La tromba d'aria che si è abbattuta su Napoli ha provocato danni in particolare nella Pignasecca, zona popolare e di mercato al centro della città. E il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ieri ha firmato un'ordinanza per la chiusura oggi di scuole, parchi, cimiteri e impianti sportivi. A Salerno, invece, gli alberi hanno danneggiato molte auto, ma senza fare feriti.