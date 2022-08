Grillo "bracca" Conte e blinda il simbolo. Ma apre sui capilista

Anche Beppe Grillo, e non da oggi, si è reso conto dell'inconsistenza politica e dello scarso appeal di Giuseppe Conte sull'elettorato grillino. D'altronde, lo dimostrano i fatti, ossia che il Movimento 5 stelle nei sondaggi galleggi attorno all'11% delle preferenze. Temendo di entrare in parlamento a settembre e di contare quanto il due di coppe quando briscola è bastoni, il garante del M5s sta tentando il tutto per tutto per portare di nuovo in campo Alessandro Di Battista. Il leader politico non pare essere molto d'accordo del ritorno dell'irriducibile pasionario della prima ora, ma anche in questo caso l'Elevato non sembra disposto a contrattare.

La carta Dibba

Secondo il retroscena rivelato da il Messaggero, infatti, Beppe Grillo sarebbe pronto a candidare il suo pupillo da esterno. Dibba, infatti, non essendo iscritto da oltre 6 mesi alla piattaforma online al momento dell'elezione, non sarebbe candidabile. Tuttavia, nello statuto del M5s è prevista un'eccezione per un ristretto numero di esterni che possono essere messi in lista. Sono in tanti ad appoggiare questa mossa di Beppe Grillo e a considerare Di Battista come l'unica carta al momento giocabile per sperare di recuperare terreno nei sondaggi e, quindi, voti il 25 settembre. Certo, qualche dubbio nel M5s sul "fattore esterni" viene mosso visto come è andata nel 2018, quando gli eletti in quella quota, tra i quali Gregorio De Falco, sono stati tra i primi ad abbandonare il Movimento. Ma Alessandro Di Battista difficilmente potrebbe tradire il M5s: di questo, Beppe Grillo, sembra esserne certo. I più maliziosi si domandano se questa non sia una mossa per scippare il Movimento a Giuseppe Conte, considerando anche il fatto che Dibba ha molti fedelissimi tra le fila del partito. Una congettura nemmeno troppo ipotetica, visto che dietro l'irremovibilità di Grillo alle deroghe al secondo mandato c'è anche il fatto che questa sia stata una conditio sine qua non di Dibba per tornare, nonostante le richieste di Conte.

No al nome di Conte nel simbolo