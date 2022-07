"Più scale e frigo spento": Grillo ora ci vuole "francescani"

Sarà che deve dichiarare qualcosa pur non sapendo cosa dire in questa fase di caos politico. Sarà che il Movimento 5 Stelle è stato fondato il 4 ottobre, giorno in cui si festeggia San Francesco Patrono d'Italia e a cui il M5S ha spesso fatto riferimento. Sarà quel che sarà, ma sta di fatto che Beppe Grillo ci vorrebbe un po' tutti francescani. Una necessità, a suo giudizio, in vista del 2050 se si vuole una società nella quale valga la pena di vivere: " Dobbiamo decidere al più presto una strategia per dimezzare entro il 2050 l'uso di energia pro capite ".

Grillo dà lezioni

Il comico genovese è intervenuto con un post sul proprio blog, con un articolo a sua firma dal titolo " La rivoluzione del meno ". Nella propria tesi ha indicato quattro pilastri principali: sobrietà, efficienza, rinnovabili – 2000 watt a testa, giudicati come elementi che " ci basteranno per la felicità ". Perciò ha invitato a usare meno energia per lavorare meno e vivere meglio: " Faremmo meno danni e risparmieremmo milioni di ore di lavoro che oggi usiamo per rimediare i danni ".

Un corso sulla sobrietà

Su questo fronte c'è chi propone di ridurre l'emissione di gas e l'uso dei combustibili fossili, ad esempio. Per Grillo è necessario ricorrere alla sobrietà. Che però ha voluto differenziare dall'efficienza, con cui si intende " illuminare una vetrina con lampadine a minore consumo ". Invece un caso di sobrietà è quello di " spegnere la vetrina di notte ". Insomma, il comico ha voluto chiarire le distanze tra i due concetti.

Così ha proposto una serie di esempi che rientrano nell'alveo della sobrietà. Azioni da seguire, nozioni da rispettare, atteggiamenti da tenere ogni giorno. Cosa bisogna fare per essere sobri? Vuotare e spegnere il frigorifero quando si va in vacanza, usare le scale più spesso, guidare di meno, più lentamente, con la modalità eco-drive o ridurre i limiti di velocità sulle strade.