Guerra contro i no-vax in tribunale. E la Murgia se la prende col sindaco

Il dibattito su vaccini e Green pass approda nelle aule dei tribunali. Romina Mura, deputata del Partito democratico e presidente della commissione Lavoro di Montecitorio, ha presenato un esposto in procura insieme al collega di schieramento Andrea Frailis. I due parlamentari sardi chiedono agli inquirenti della procura di Cagliari di individuare e punire gli autori dei manifesti comparsi nel capoluogo negli ultimi giorni. Pannelli in cui si invita la popolazione a diffidare del “vaccino sperimentale” e ai boicottare il Green pass.

Mura e Frailis hanno scelto di agire di fronte a messaggi che finisco per mettere in pericolo i cittadini: “Abbiamo deciso di ricorrere alla magistratura preoccupati che chi sta divulgando messaggi pericolosi su vaccini e green pass persegua l’obiettivo di ostacolare il piano vaccinale anti-Covid contrariamente a quanto disposto dalle autorità sanitarie e dalle istituzioni che sovraintendono alla salute pubblica. Purtroppo vediamo che dalle parole minacciose agli attacchi fisici il passo può esser breve”. I parlamentari Pd rimarcano quanto sia importante contrastare la propaganda degli attivisti contrari a vaccini e misure di contenimento: “I messaggi contenuti nei manifesti contengono diversi elementi fuorvianti e falsi. Di per sé già questo, nel pieno di una pandemia tutt’altro che sconfitta e rispetto alla quale il vaccino è l’unica arma disponibile, diventa fattispecie che mette a rischio l’incolumità pubblica e i singoli cittadini”. Gli autori dell’esposto spiegano quanto sia “scientificamente falso” affermare che i vaccinati possano contagiare i sani, così come messo nero su bianco dalle organizzazioni no-vax che hanno commissionato i manifesti affissi lungo le principali strade di Cagliari e del suo hinterland. Mura e Frailis spiegano che l’invito a non rispettare la legge non può restare impunito: “Il no al Green pass rappresenta l’invito a non rispettare la legge che invece impone che per accedere a determinate attività sia obbligatorio disporne”.