Guerriglia a San Siro ma nessun ferito. In piazza in 25mila anche senza il concerto

Nessun ferito grave per i botti a Capodanno, ma guerriglia di strada nel quartiere milanese di San Siro. Intorno a mezzanotte alcuni giovani della zona hanno accatastato mobili in mezzo alla strada tra via Zamagna e piazza Selinunte e poi li hanno incendiati. Gli agenti del reparto mobile sono intervenuti insieme agli operatori dell'Amsa, l'azienda della raccolta rifiuti, per liberare la carreggiata e a quel punto è partita la sassaiola contro di loro. Non ci sono stati feriti né scontri tra i poliziotti e i responsabili. La Questura, come in altre città su disposizione del Viminale, aveva predisposto un dispositivo di sicurezza di centinaia di uomini delle forze dell'ordine. La vendita di alcolici da asporto era vietata in centro, mentre nessuna limitazione era prevista per petardi e fuochi d'artificio, sparati in abbondanza in tutta la città. Sotto controllo di polizia e carabinieri piazza Duomo, i Navigli, San Siro, corso Como. Quest'anno in Duomo non c'era alcun appuntamento organizzato, ma si sono comunque radunate circa 25mila persone. La polizia ha controllato circa 1.500 persone nelle zone della movida. Sei giovani sono stati denunciati: 3 per porto di oggetti atti a offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose, uno perché ha violato l'obbligo di dimora a Torino, uno per il porto abusivo di armi. Il 118 ha soccorso nel presidio sanitario in Duomo 21 persone, 4 portate in ospedale per ferite da esplosione di petardi o abuso di alcol. Tutti i feriti sono lievi. Caso grave nell'hinterland, a San Giuliano Milanese. Un 29enne è finito in ospedale d'urgenza per una profonda lesione a una coscia dopo lo scoppio di una bottiglia di spumante riempita di petardi.